Erin Memento: «Yo no tengo plan b, quiero dedicarme a la música y tocar»

–Cuatro nominaciones cuando su proyecto en solitario acaba de empezar...

–Estoy sorprendida, súper feliz y muy agradecida. Es algo completamente inesperado y muy contenta de que se haya sobre todo escuchado el trabajo que al final es lo que nos interesa, que se escuche el EP (La noche no es para todos). Es mi primer trabajo, que se haya escuchado y que la gente lo haya apreciado y disfrutado es para estar muy contenta.

–¿Cómo nacen estas canciones?

–En mi habitación con una guitarra o un piano. Me pongo a escribir y lo que me pasa en ese momento lo reflejo en letra. Muchas veces digo, y me hace gracia incluso a mí misma, que muchas veces compongo las canciones sin saber de lo que estoy hablando.

–¿De verdad?

–Sí, sí, en su momento no soy consciente. A veces compongo cosas y digo no tengo ni idea de lo que quiero decir con esto y al tiempo es cuando lo comprendo.

–¿Las bases electrónicas introducidas en producción formaban parte de la idea inicial?

–Yo compongo las canciones en acústico y yo le envío a Nacho Atmósfera una versión ya preproducida con sus baterías, sus bajos… Pero luego llega él y les da una vuelta por completo y al final las bases electrónicas se han encontrado, no eran buscadas. Yo últimamente sí estoy experimentando más con la electrónica pero con electrónica alternativa tirando al rock. Al final, fueron las canciones las que pidieron eso, Nacho lleva mucho tiempo con la electrónica y al final encontramos que este era el sonido que pedían las canciones.

–Funcionan como un contrapunto perfecto a la guitarra.

–Al final, producir una canción da igual que sea electrónica, de guitarras o minimal, es un trabajo muy laborioso y de admirar y es lo que he hecho mano a mano con Nacho y ha salido lo que ha salido. Yo estoy muy contenta de cómo ha quedado. Sí que es cierto que las nuevas canciones que estamos empezando a producir son completamente diferentes.

–La clave de un artista es la evolución...

–Yo no decido lo que compongo ni como quiero que salgan mis canciones, yo me dejo componer.

–¿Cuándo será la presentación?

–No la hemos anunciado aún pero ya estamos con diseño de todo para que todo esté a punto. Será el 20 de marzo en la sala López, con banda. Me muero de ganas porque a mí lo que me gusta es tocar con banda.

–¿Cómo está siendo ese proceso de adaptar al concierto el sonido del disco?

–Aún estamos en ello, descubriendo el proceso. Va a ser todo en directo, no vamos a lanzar pistas por lo que vamos a tratar de trasladar esos temas a una banda de cinco personas. Estoy expectante por ver qué pasa pero con muchas ganas de darles una vuelta diferente a estas canciones.

–Ha estudiado tres años en Los Ángeles, ¿qué le supuso esa experiencia?

–Me fui con 18 y volví con 21. Allí crecí como músico y persona, me formé, descubrí la vida más independiente y en cuanto a formación lo aprendí todo, desde el minuto uno estuve en un estudio de grabación, aprendí cómo se trataba a un músico, cómo producir, grabar, hacer sonido en directo...

–¿Volvió teniendo claro que quería dedicarse a la música?

–Me fui teniéndolo ya muy claro. Yo no tengo plan b, yo quiero dedicarme a la música y tocar. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, estoy en ello, el primer paso es sacar y ya lo he hecho y el siguiente paso es tocar, tocar y tocar y en eso estamos, intentando tocar en todas las ciudades que se pueda y dar el mal que se pueda. Es el único plan que tengo.