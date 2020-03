Un error en Wegow vende entradas gratis para Amaral

Las entradas a la venta para el concierto en el Príncipe Felipe con el que Amaral cerrará su 2020 el 7 de noviembre salieron ayer a la venta a las 21.00 horas a través de tres plataformas. En una de ellas, Wegow, han estado a la venta durante alrededor de 14 horas de manera gratuita (hasta poco antes de las 10 de la mañana de hoy) ya que a los usuarios que han adquirido sus tíquets no se les ha realizado el cargo del coste de las mismas. Un fallo que no ha sucedido en los dos otros canales de venta (Ticketmaster y Taquilla Mediaset) y que Wegow ha enmendado en cuanto, se supone, tuvo constancia del mismo.

Alrededor de las 11.00 horas los usuarios que habían comprado sus entradas y a los que no se les había realizado el cargo han recibido un mensaje idéntico de la plataforma: «Desde Wegow queremos informarte de que debido a un error en el momento de salida a la venta de las entradas del concierto de Amaral en Zaragoza las entradas que has adquirido no son válidas para el acceso al evento debido a que el proceso de pago no se ha realizado. Estas entradas ya han sido canceladas y puedes volver a adquirirlas. Sentimos enormemente lo ocurrido y estamos a tu disposición para cualquier consulta en info@wegow.com». Un mail al que, según algunos usuarios, se dirigieron ayer por la mañana y del que no obtuvieron ninguna respuesta.

Así las cosas, se desconoce cuántas entradas se han vendido de manera gratuita (es decir, las que se han tenido que anular) pero es de suponer que hayan sido bastante los casos. Primero, porque las primeras horas en las que salen a la venta las entradas para un concierto de un grupo de renombre (como es el caso) suele ser el momento de que los fans más acérrimos las compren y, segundo, porque de entre las tres plataformas que venden las entradas es la que menos gastos de gestión cobra (unos céntimos menos) por lo que son las entradas más baratas. El precio de las mismas es de 30 euros más gastos de gestión.

El concierto que ofrecerá en noviembre Amaral será el último que ofrezca este año antes de previsiblemente cruzar el charco en el 2021 y fue anunciado ayer por el dúo en un acto celebrado en Las Armas.

En la sala, además, de protagonizar un encuentro con sus fans para darles la noticia del concierto, señalaron también que acaban de conseguir un Disco de Oro por su último trabajo, Salto al color, por 20.000 copias vendidas. Cifra que para los tiempos que corren en la industria musical es prácticamente un hito en España.

Además, para celebrar este hecho, el dúo ha abierto un concurso en su web en el que puede participar cualquiera de sus seguidores para que sea el ganador el que les entregue el citado Disco de Oro. Será el próximo 21 de marzo en el Wizink Center en Madrid en un concierto para el que ya se han vendido las 15.000 entradas que se pusieron a la venta. Y es que, a día de hoy, Juan Aguirre y Eva Amaral conforman uno de los dúos nacionales con más éxito en el panorama musical y los zaragozanos no dudan nunca en hacer gala de su condición de aragoneses y de proclamarse nacidos de la escena musical de la ciudad.