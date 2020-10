«Es un homenaje a la música negra de un productor de rap»

Cuando se me escapa al empezar el encuentro que el disco es «una pequeña locura» e intento rectificar, RdeRumba sonríe y asiente aunque posteriormente a lo largo de la entrevista calificara este 'Funk experience', que firma junto al músico alicantino Carlos Porcel, como «un capricho». Y es que el disc jockey de Violadores del Verso acaba de sacar al mercado un disco en el que, como su propio título, indica, hace un repaso por la música negra: «No es algo pretencioso, es un gran homenaje, con toda la humildad posible porque yo no soy músico, a la música negra visto por el prisma de un productor de hip hop, a la música negra que llevo sampleando desde los 15 años», comenta el que firma este disco junto al músico alicantino Carlos Porcel. Y es que, aunque insiste el zaragozano en que «no ha sido nada premeditado», a nadie que mínimamente conoce su trayectoria le ha extrañado que se lanzara por este camino: «Me he mamado de toda la música negra hasta el punto de que me veo capaz de sacar un disco así. Hace 10 años lo hubiera visto imposible».

¿Cómo empieza su relación con la música negra? «A través del rap», responde con sinceridad antes de ir más allá: «Yo era guitarrero pero ya en el colegio empecé a escuchar rap con el Hate, que estudiaba en el mismo sitio que yo. Aprendí del funk leyendo los samplers que contenían las canciones de rap, fue así como entré en esa música. Es curioso porque ahora está un poco más en boga el funk y eso pero antes a la gente le chocaba que fuéramos los raperos los que lleváramos la bandera del funk pero muy orgullosos de llevarla».

Sin embargo, al contrario de lo que en un principio pudiera parecer, 'Funk experience', no es un trabajo instrumental ya que cuenta con colaboraciones de raperos como, quienes si no, Kase.O, Sho-Hai y Xhelazz. «Yo al principio estaba empecinado de que quería un disco instrumental, fíjate, lo más anticomercial posible», cuenta entre risas RdeRumba, que pronto, sin embargo se dio cuenta de que ese no era el camino: «La idea me duró cuatro días, pronto vi claro que tenía que tener rap, que habría soul con la música de Porcel... pero tampoco quería hacer lo típico de rap con banda, por eso lo que hay son más bien pinceladas de rap. Al final, creo que he conseguido el equilibro, un tercio del disco es instrumental, otro tercio es con coro y otro es rap».

El resultado es un disco lleno de tonalidades y sonidos diferentes «que hay que escuchar con cascos porque tiene muchos matices», señala el disc jockey: «Yo soy muy amante de la música negra pero, claro, la música negra es muy amplia, tanto como puede haber estilos dentro del disco. Es que el funk es muy amplio, hay miles de cosas increíbles y he querido representar en el disco muchos estilos de música negra, hay muchas cosas guapas que la gente va a ir descubriendo poco a poco».

'Funk experience' iba a ver la luz en la pasada primavera aunque la pandemia mundial ha hecho que se retrasara su lanzamiento hasta este otoño (vio la luz el pasado 16 de octubre). Algo que inconscientemente ha beneficiado por llamarlo de alguna manera a la forma de escuchar el disco: «La gente me dice que le da buen rollo y es algo que me ha sorprendido porque no es algo que buscara aunque no quería hacer un disco oscuro, jazzero, quería algo más funk feliz sin llegar tampoco a música disco porque no quería llegar al boogie. Así que sí, quería algo positivo y, claro, he visto que en estos tiempos que ha salido el disco con todo lo que está pasando, muchas personas me han dicho que lo ven muy positivo y con mucho color y me gusta dar un poco de aire fresco y no estar siempre pensando en llorar. Vamos a intentar ser positivos dentro de la mierda», dice con rotundidad.

En 'Funk experience', RdeRumba ha trabajado mano a mano con el músico alicantino Carlos Porcel. De hecho, de conocerse surgió este proyecto: «Lo conocí en unos estudios de Alicante, que es donde vivo yo ahora. De una forma natural empezamos a jugar, a grabar unos vientos aquí, meter unas bases mías... Hasta que teníamos tres demos y pensamos, ‘pues podíamos hacer un disco’. Empezamos a moverlo entre colegas y para adelante. No fue que yo pensara voy a hacer una movida de funk, no fue nada premeditado, después de haber grabado pruebas y tonterías nos dimos cuenta de que podía haber un disco ahí. Y nos hemos hecho muy colegas en todo este proceso». RdeRumba, de hecho, solo tiene elogios y agradecimientos para Carlos Porcel: «Ha habido mucho respeto entre los dos con nuestro trabajo aunque si no le paro los pies el disco está lleno de jazz y de solos de jazz (risas). Él viene del clásico pero desde crío le tocaba el funk y el jazz y quiere tocar lo que le echen. Es un tío increíble, he aprendido mucho de él, me ha hecho mucho caso porque yo tenía muy claro cómo quería las cosas pero ha aportado muchísimo. Ten en cuenta que, para mí, tener en una sola persona trompeta, voz, guitarras, teclado, bajo... es un lujo porque tiene la visión global de todo. A eso hay que añadirle que él escuchaba rap de toda la vida por lo que no ha habido que explicarle nada. Fue todo muy rápido, nos entendíamos perfectamente».

Una vez ya con el disco en la calle, y con la buena acogida que está teniendo entre la gente a pesar de que «no he podido organizar ni una firma de discos ni nada con esta situación», la pregunta es casi obligada. ¿Habrá gira de presentación del disco? «Teníamos cerradas cinco salas para febrero y marzo pero todo eso está parado, claro. Vamos a ir viendo, sí que estamos ensayando ya Porcel y yo para hacer alguna promo en la televisión y nuestra idea es girar pero no podemos hacer planes», explica RdeRumba, aunque subyace la idea de poder defender el disco en directo incluso con una banda: «Podemos hacer desde un formato pequeñito con un disc jockey secuenciador y un multiinstrumentista que sería Porcel hasta llevar una banda. Caben todas las opciones pero este y yo solos o con un músico más la podemos liar muy guapa», concluye el productor zaragozano.