Los esclavos de Franco

En una de las primeras páginas del tebeo, el director del campo de prisioneros al que ha ido a parar Julián Alonso Villarroya, le espeta directamente: «Hay que rehacer este país que ustedes se empeñaron en destruir… Hay que hacer carreteras, reconstruir pueblos y ciudades, vías férreas, pantanos…». ¿Su delito para acabar encerrado? «Hijo de republicano, ¿le parece poco?», en palabras del mismo mando del ejército.

Chesus Calvo se sumerge en las postrimerías de la guerra civil española en su nuevo cómic, Esclavos de Franco (GP Ediciones) con el que, aunque mantiene su estilo característico, aborda un giro considerable en sus trabajos. Calvo, que sitúa el principio de la acción el mismo día que el ejército nacional considera concluida la guerra, ha decidido ahondar en el Patronato Central de Redención de Penas, un programa instaurado por Francisco Franco en el que se ofrece a los prisioneros republicanos reducir su condena a cambio de trabajos forzados.

Ese es el argumento central de Esclavos de Franco, un tebeo cuyo dibujo y guion firma el propio Chesus Calvo y que, desde los trazos del considerado cómic belga, va narrando las penurias y maltratos que tuvieron que soportar un buen número de prisioneros republicanos. La historia de Julián Alonso Villarroya probablemente sea la de muchos otros. Un joven que decide huir el 18 de julio de 1939 (ya saben, «en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo…»), en su camino trata de cruzar la frontera con Francia pero no llega muy lejos y cae abatido. A partir de ahí, Calvo va intercalando los recuerdos del propio joven con su presencia en el campo de prisioneros y, a través de esos continuos flashbacks, consigue que se vaya narrando la historia de la vida de Julián Alonso Villarroya que cayó atrapado en la guerra como tantos otros muchos.

Uno de los grandes aciertos de este cómic, si no el mayor, es que no necesita situar la acción en un lugar concreto, lo que universaliza la situación de ese campo de prisioneros concreto a toda España, y se basta precisamente de ese maltrato discriminado y generalizado para dar a conocer esa parte de la Historia que ha quedado más oculta para buena parte de la población. En tiempos en los que la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos ha ocupado buena parte de los informativos nacionales y de medio mundo, Chesus Calvo, con este tebeo que ya ha publicado su tercera edición y que consta de 80 páginas, reconduce el protagonismo de la guerra civil a los que realmente la sufrieron de verdad, los combatientes y los posteriormente convertidos en prisioneros.

El cómic, de hecho, no escatima en alguna que otra situación desagradable e incluso en cómo la situación de prisionero va mucho más allá de lo físico, instaurando el veneno de lo imposible en la propia cabeza de los retenidos.