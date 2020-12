Esencial, un recorrido desde la jota más pura a la más moderna

Tras ser colaboradores habituales, la Asociación Cultural el Cabujón y la Asociación Cultural Aires del Martín lanzan su disco de jotas Encanto. Una recopilación de 23 canciones de folclore aragonés para celebrar el género y descubrir por qué, como ellos mismos dicen, «cuando un canto es universal, se convierte en jota».

Hace tres años que este proyecto musical comenzó a fraguarse en las ideas de ambas asociaciones: «Llevamos mucho tiempo con el deseo de sacar un disco del mercado, y se presentó la oportunidad de hacerlo», cuenta Ana Belén Montorio, de El Cabujón.

Se trata de un recorrido partiendo desde la jota más pura, a pasodobles y composiciones más modernas. «Tenemos desde la típica batería o Canto al campo, que son estilos completamente aragoneses, a estilos más actuales como Si el corazón no me habla o El guitarrico», comenta Ana Belén Montorio.

23 canciones que, a excepción de Soy de Aragón y Jota de la Falla, se tratan de composiciones originales con las que han buscado renovar el género: «Al final, en un disco de jota los protagonistas son los que cantan pero también es importante la música. Queremos dar protagonismo a todos los compositores y músicos», afirma Montorio.

La grabación de Encanto finalizó a principios de año, pero con la llegada de la pandemia tuvieron que retrasar la presentación del disco, prevista para marzo. Al acabar la cuarentena desde las asociaciones participantes decidieron posponer la fecha de presentación a septiembre, pero con el repunte de contagios por covid en Aragón tuvieron que cancelarlo de nuevo. «Ahora tenemos el problema de que no encontramos un sitio porque el ayuntamiento no se pone de acuerdo. Hay centros cívicos en los cuales pueden subir al escenario un número de personas, en otros centros otras», apunta la jotera. «Las cuatro personas que cantamos en este disco somos ganadoras del Certamen Oficial de Jota Aragonesa, somos profesoras, llevamos ya una carrera profesional a nuestras espaldas y tenemos a muchas personas que vendrán a la presentación. Ahora, con los aforos que nos están ofreciendo en centros cívicos no podemos hacer la presentación», por ello, le piden al ayuntamiento que les ceda una sala apropiada para poder realizar el espectáculo .

En este disco han participado Julio Latorre Perez, Elena Alconchel, Luis Carlos Simal Polo, David Sadaba Lainez, Ángel Sancho Lagunas, MaPi Barreras, Patricia Sariñena, Álex Aldea Redondo, Susana Burguete Sora, Lorenzo Cortés Concha, Juanjo Lerín y Leticia Marín. Todos ellos figuras bien reconocidas en el panorama musical aragonés.

Con esta propuesta musical, El Cabujón y Aires del Martín de quieren demostrar que la jota es de muchas maneras, un canto universal que puede seguir ofreciendo mucho. Del proceso de producción de Encanto, han quedado algunas canciones fuera, cuenta Montorio, que esperan poder incluir en su segundo disco, unos de sus futuros proyectos musicales.

La asociación cultural El Cabujón es responsable de llevar al escenario en otras ocasiones el espectáculo Maridaje, un recorrido desde los inicios de la jota aragonesa pasando por su fusión con la zarzuela. Allí, se presenta una visión contemporánea de la jota así como una la búsqueda de la esencia y la tradición de este género, cuidando tanto la forma visual como la sonora.