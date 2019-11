El espejo del ser humano

Una metáfora del hombre mirándose a sí mismo a través de la música, la danza y la videocreación. Eso es Angelus Novus Ópera Rock. En el primer encuentro de este proyecto, «el angelus baja a ver al hombre, se envenena, sufre, admira todo lo que ve en la humanidad pero ese mismo gesto el que lo humaniza porque no se puede ser ángel y sufrir con el hombre. Si eso sucede entonces eres hombre y dejas de ser angelus así que, a partir de ahora, en sucesivos encuentros, entramos en las secuelas de este hecho». El que habla es Alberto Piedrafita, creador del espectáculo, que vivió ese primer encuentro en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza el pasado mes de abril y que la semana pasada puso de largo un cedé que recoge la música de aquella celebración.

El «macroproyecto, que llega a contar con hasta 20 personas sobre el escenario», es, en palabras del propio Piedrafita, «una ópera rock porque evidentemente hay música pero también un equipo de danza, un equipo visual y determinados elementos de escenografía característicos tanto de la ópera y del rock». Pero, ¿de dónde sale este Angelus Novus? «Surge por la inquietud filosófica que he tenido siempre y tengo la sospecha de que es una asignatura pendiente en nuestra educación actual porque si no hay filosofía no hay nada. Así que mi idea era, basándome en el Angelus Novus de Walter Benjamin, llevarlo a un formato que pueda ser legible, entendible para un público mayoritario... Ese era el objetivo aunque también te digo que no sé si se consigue ni si la filosofía puede llegar a todos. A partir de ahí, conecto con gente del espectáculo de Zaragoza, sobre todo con Eugenia Martínez Soria, que se envenena del proyecto y consigue empujarlo. Creamos una banda de músicos de Zaragoza, conectamos con un equipo de danza, escenógrafos, gente de Weartz que trabajan mucho el espectáculo visual... y todo sale rodado», señala Alberto Piedrafita, hermano del que fuera guitarrista de Barricada, Alfredo.

Aún así, el director del proyecto aclara que la intención no es dar ninguna lección a nadie: «No intentamos ser moralistas porque nadie tiene derecho a serlo pero sí es una reflexión sobre lo que estamos viendo. ¿Seguimos nuestro propio criterio o qué es lo que nos hace mirar de esa forma e interpretar de esa forma? ¿No hay un discurso social que nos lleva a decir a todos lo mismo? Es un extrañamiento de la sociedad actual desde el punto de vista antropológico, una mirada de lo humano sobre lo humano».

Algo que, en cualquier caso, sí que ha calado en los espectadores que ya han podido disfrutar del espectáculo: «Estoy sorprendido, cuando lo presentamos en el Centro Cívico Delicias fue algo espectacular. Hubo gente que se acercó al final para decirme que había salido llorando porque la carga emocional fue tan fuerte que salió gente sobrecogida, no tanto por el dolor de las imágenes sino por el impacto emocional que provoca la obra», explica Alberto Piedrafita, que va más allá en su razonamiento: «Es un espejo, si tú estás negando todo lo que pasa todos los días pero te lo ponen en una obra y de una forma tan emocional, el impacto es salvaje. No puedes no mirar y, a partir de ahí, tienes que actuar emocionalmente, físicamente y políticamente».

Y ahora, ¿cuál es el camino a seguir por este Angelus Novus? «Una vez celebrado el primer encuentro, empieza la secuela del angelus. Este ha muerto y esa nueva encarnación en hombre es lo que hay que abordar. ¿Cómo va a ser capaz de estar? Es un hombre mirándose a sí mismo, una conciencia, una forma nueva de mirarse, de estar en el mundo… ¿Cómo estaría en una sociedad como la actual?», explica Piedrafita, que habla del estado actual de este segundo encuentro: «Estamos elaborándolo, el primero ya está recogido en una filmación. A partir de ahora, nosotros somos los artistas y seguimos adelante con esto, no podemos dar marcha atrás. Es el hombre el que tiene que tomar las riendas ahora en un formato más reducido y humilde pero más elaborado en el aspecto del teatro y ahí creo que juega un papel fundamental Eugenia Martínez Soria».

Siempre teniendo claro que es un proyecto que no está ni mucho menos completado: «Es algo que está absolutamente abierto, el otro día sacamos un cedé solo con la música, un disco muy fresco porque es en directo pero eso no era una presentación del disco, era parte de la obra, por primera vez Eugenia (Martínez Soria) aparece en un escenario interpretando textos que habíamos preparado para la ocasión y haciendo que la gente salga emocionada, fue algo impresionante. Es un proyecto multidisciplinar, modular y que está continuamente en movimiento», concluye.