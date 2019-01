La Estación suspende un ciclo para 3.500 alumnos

El Teatro de la Estación se ha visto obligado a suspender, por primera vez en 22 años, el ciclo Teatro de cerca, destinado a centros escolares de todo Aragón y que tenía que comenzar hoy mismo. Desavenencias de fechas con el Teatro Principal, espacio al que iba a regresar con varias sesiones esta temporada para ampliar el aforo «con la intención de poder cubrir los gastos de la campaña», ha llevado a que unos 3.500 alumnos se queden sin poder participar en la actividad, según cuenta Fernando Vallejo, gerente de Teatro de la Estación.

Vallejo explica que en verano solicitaron al gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, Víctor López, la posibilidad de ceder algunas fechas en el Principal para desarrollar en él parte de la campaña. «El 28 de agosto tuvimos una reunión para convenir unas fechas ya que a primeros de septiembre debíamos enviar las cartas de la campaña a los institutos; de las fechas que nos ofrecía le confirmamos las que nos venían mejor y con ellas enviamos las cartas».

Desde ese momento los institutos comenzaron a solicitar su asistencia a las distintas funciones y, en la mayor parte, a pagar las cuotas «que son siete euros por función, pero hay que tener en cuenta que muchos institutos son de fuera, como uno de Binéfar, del que una profesora me comentaba que entre autobús, la comida de los chicos y la entrada les salía a 20 euros por alumno».

Sin embargo, y siempre según la versión de Vallejo, en diciembre, desde el Teatro Principal comunicaron a la Estación que era imposible ceder las fechas que se habían acordado. «La verdad es que nos enteramos por una actriz que trabaja con nosotros y también en otro espectáculo al que le habían dado como fecha en el Principal una de las que nos habían otorgado a nosotros para el ciclo; fue entonces cuando nos enteramos, que si no aún estaríamos pensando que todo seguía su curso normal. Entonces nos dijeron que las fechas no eran posibles porque el Principal ya tenía firmados contratos con otras compañías que no se podían mover», asegura el gerente de La Estación.

Vallejo explica que intentaron por todos los medios arreglar la situación «antes de suspender el ciclo», para lo que hablaron con el concejal de Cultura, Fernando Rivarés, pero el tiempo fue pasando «hasta que nos ofrecieron a regañadientes salvar cuatro de esas 10 fechas, pero sin tiempo para poder montar las funciones de una forma digna y con una serie de condiciones inaceptables», explica el gerente de La Estación, quien apunta que han tratado de buscar otros espacios con capacidad suficiente «pero teníamos las vacaciones de Navidad encima y ha sido imposible, por lo que sintiéndolo de corazón tenemos que suspender la actividad», concluye Vallejo, quién recuerda que han enviado una carta a los colegios para disculpase y explicar la situación

Por su parte, Víctor López asegura, por el contrario, que nunca existió una confirmación oficial de fechas. «Sí que hablamos en julio de poder prestar tres semanas el Principal, pero nada más; no es verdad que en agosto se acordara ninguna fecha, por lo que me parece irresponsable por su parte lanzarse a organizar una campaña sin tener fechas confirmadas ni de palabra, ni por escrito ni por supuesto con un contrato, que es como se hacen las cosas». Víctor López reconoce que desde La Estación enviaron un email a finales de agosto, «que yo no leí», pero considera «desorbitado que se acuse al Patronato de haber dejado sin campaña a 3.000 chavales, cuando ha sido su irresponsabilidad por seguir adelante con algo que no estaba confirmado».

El gerente del Patronato explica también que en enero «fui persiguiendo a Vallejo para mantener una reunión y al final le di la alternativa, que eran una serie de fechas, no todas las que pedían pero si 5 ó 6, pero ellos dijeron que no», concluye.