«Estar en Arco es necesario»

Apenas hacía unos minutos que se había inaugurado el estand del Gobierno de Aragón, cuando Tita Cervera, propietaria de la colección Thyssen, se detenía delante de Cien retratos dobles, la obra de Vicente García-Plana que forma parte del espacio de la comunidad en la feria de arte contemporáneo Arco que se abrió ayer en el recinto ferial de Ifema en Madrid. «En cuanto he visto que se interesaba por la pieza he ido raudo a explicarle su significado y su concepción y le he regalado un catálogo». No fue a más la interacción pero para Vicente García-Plana «ya es un éxito que se fije… imagínate para mí que es mi primer año en Arco», decía el artista momentos después.

ESCAPARATE DEL ARTE

«Es, sin duda, la cita más importante en el arte contemporáneo en nuestro país –afirmó el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Nacho Escuín, durante la inauguración del estand a la que acudió también Susana Spadoni– y lo dice no solo el número de visitantes sino también el número de ventas que se producen, por lo tanto entendemos que para nuestra comunidad es fundamental tener un espacio aquí. Es importante para las galerías, para los artistas y para los industrias culturales que se mueven en el sector del arte porque es un escaparate». Por eso, Aragón volvió a contar con un estand institucional en Arco (el único organismo público junto a la Diputación de Huelva en la edición de este año) hace tres años tras diez de ausencia: «Ya dijimos que veníamos a Arco para quedarnos, ganamos un espacio que costó mucho poder solicitar porque hacía mucho que no se había estado. Por lo tanto, hemos querido mantener la apuesta porque creemos que de verdad es importante para el sector». Así, junto a la obra de García-Plana, el estand de Aragón de este año también muestra el trabajo de Cristina Huarte y de Yann Leto (que también está en la galería murciana T-20) y, además, también se le da visibilidad a Teresa Ramón (que explicará el friso que hizo en el Museo de Huesca a través de un videoclip) y a Carlos García Lahoz que explicará su relación con Ucrania con un proyecto conectado con Goya y su obra.

«ES NECESARIO»

«Estar en Arco es necesario», destacó un veterano ya de la feria, Yann Leto, «y más en un país donde la cultura no tiene tantas oportunidades». Con respecto a su obra, el francés residente en Zaragoza desde hace muchos años, resaltó que cree en un arte «con compromiso social y aunque en mis pinturas está un poco más oculto, este existe».

Pero la presencia de Aragón en la feria es más amplia y hay también vida más allá del espacio institucional. Es el caso de Antonio Fernández Alvira que está presente en Espai Tactel con un proyecto creado para la ocasión, Elementos para un discurso, en el que juega «con materiales que parecen otra cosa y que cambian su significado también, muy distinto al que puede parecer en un principio», explicó el artista oscense residente en Madrid.

Además, a los siempre presentes Saura y Broto, en esta edición se le unen otros como Néstor Sanmiguel en Maisterravalbuena, Enrique Radigales en The Goma, Fernando Sinaga en Aural, Ricardo Calero en Ponce y Robles o el siempre sorprendente Eugenio Ampudia (cuya obra fue elegida el año pasado por los críticos especializados como la mejor de la cita) en la galería Max Estrella que apuesta por superponer varios proyectos arquitectónicos (entre ellos, el Guggenheim de Nueva York) y hacerles interaccionar a través del movimiento.