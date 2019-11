"Este concierto es una gran tormenta emocional"

No hay que preguntarle mucho para que empiece a hablar de Schumann: «Fue uno de mis primeros compositores desde pequeña. Recuerdo que el examen de entrada al conservatorio con 8 años lo hice con su Álbum de la juventud y para mi primer disco hace 10 años escogí a Schumann... Ahora hacemos esta gira que termina aquí en Zaragoza pero que realmente no concluye porque este fin de semana nos ponemos a grabar mi próximo disco que será también de este compositor esta vez con la relación que hay entre Robert (Schumann) y Clara (Wieck) en la música, la inspiración y la admiración». La pianista Judith Jáuregui actúa el miércoles (20.00 horas) en la sala Mozart del Auditorio junto a la Sinfónica Cámera Musicae, dirigida por Tomás Grau, con un programa que, además del Concierto para piano y orquesta, Op. 54, de Schumann, incluye la Patética de Chaikovsky, como concierto extraordinario de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.

POPULAR Y EMOCIONANTE / «El de Schumann es uno de los conciertos para piano y orquesta no solo más populares sino también más emocionantes –señala Judith Jáuregui–. Un concierto romántico con una gran orquesta pero que también tiene muchos momentos camerísticos y con muchísima complicidad con los solistas de viento». Una actuación predestinada a apelar directamente a los sentimientos del espectador: «Es el romanticismo más puro, están todos los sentimientos exaltados porque esta corriente pone a los sentimientos en primera persona. Es un concierto que explota todas las posibilidades de los instrumentos y es una gran tormenta emocional», indica la pianista que ya sabe lo que es tocar en el Auditorio de Zaragoza para el que solo tiene alabanzas: «Es uno de los mejores auditorios de España con una de las mejores acústicas. Recuerdo muy bien el recital que di con obras de Debussy, Liszt y Mompou con mi disco Aura en el 2015 y recuerdo muy bien el sonido, cómo se proyectaba y cómo no había que forzarlo para nada. Y cómo en los pianíssimos se escuchaba absolutamente nítido desde la última fila y eso es un lujo para un músico. El poder desarrollar el sonido que tienes y la imaginación y que la sala te responda es increíble».

Jáuregui pasa actualmente por un buen momento aunque resalta que tiene «todavía» 34 años y «muchos momentos por vivir. Ha sido un año con muchas cosas, tuve un accidente de tráfico en primavera y eso me obligó a parar pero ese parón precisamente me ha venido bien porque he empezado a trabajar otras cosas, de otra forma, también mentalmente. He empezado a entrenar a nivel físico algo diferente y me siento fuerte y con muchísimas ganas de afrontar lo que viene», concluye la pianista que este mismo año ha publicado un disco de Debussy grabado en Viena. H