«Este disco es una versión mejorada de nosotros mismos»

Marea vuelve este sábado (22.15) a Aragón para llenar el anfiteatro del pantano de Lanuza con su rock. Una cita rodeada de fiesta pre y post concierto con tres pinchadiscos que pondrán lo mejor del género en liza. La gira de los navarros ha tenido cuatro paradas en tierras aragonesas. Su batería, Alén Ayerdi, cuenta los entresijos de El Azogue, su último disco.

−¿Qué es ‘El Azogue’?

−Después de mucha calma y la tranquilidad que da la composición, una vez que vemos el álbum terminado, porque sabemos que está la publicación del álbum, ahí viene el salir de gira. Básicamente todo el nerviosismo, sube la temperatura, y empieza el mercadeo, que son las tres acepciones de la palabra azogue. El cambiar nuestro estilo de vida tranquilo por lo que supone el volver a la carretera.

−Esa tranquilidad, los descansos… son ya tradición, pero este ha sido de 7 años...

−No ha sido nada que hayamos planeado así. Hemos hecho frente yo a una enfermedad de corazón, Kutxi a una operación de garganta y nuestro productor a un problema de oído. Por todo ello, desde que empezamos en 2015 a componer el disco tuvimos que parar como dos o tres veces. No es que haya sido plato de buen gusto, pero también el punto ha sido que nos ha dado más tiempo para ir acumulando buenas canciones, y para reposar todo más y para mirar todo más. No hay mal que por bien no venga.

−El sábado subirá la marea en el pantano de Lanuza.

−Nos parece un lugar precioso. Esta gira estamos tocando en muchos sitios muy bonitos que no habíamos visto nunca. He visto las fotos, porque no he tenido la suerte de ir a Pirineos Sur nunca, y he visto que es espectacular: en medio del Pirineo, el lago, el escenario en medio del lago... He visto que es una cosa preciosa. Muchas ganas.

−Hablando de conciertos, este mismo mes tocaron en el Wanda Metropolitano (Madrid) como teloneros de Bon Jovi, ¿Cómo fue la experiencia?

−Ha sido muy bonita porque nos trataron muy bien. Tiene un staff superprofesional y un equipo humano muy bueno que nos cuidó en todo momento y nos trató estupendamente bien. Fuimos invitados y accedimos gustosamente. Para nosotros fue muy bonito estar en ese entorno para un público que no es el nuestro, y poner el estadio patas arriba antes de que saliese el cabeza de cartel. Fue precioso.

−Hábleme del disco, el séptimo ya.

−Creo que es un disco muy Marea, pero a la vez es una versión mejorada de Marea. Que acumula toda la experiencia que tenemos. No sé quién decía que te pegas toda la vida haciendo la misma canción, pues cada vez vas haciendo mejor esa misma canción. Es una versión mejorada de nosotros mismos.

−¿Sus letras son identificativas de Marea?

−Sí, creo que es una parte muy importante. El gran letrista que tenemos que es Kutxi es el hecho diferencial del grupo. Marea tiene unas características y juntos logramos muchas cosas, logramos conectar con miles de corazones. Creo que mucha culpa la tiene nuestro letrista y cantante, Kutxi Romero, su universo es especial, él sabe contar de una manera diferente las cosas, de una manera más bonita lo que nos pasa a todos. Tanto los sentimientos bonitos como los feos, los mezquinos, los puros, sabe llegar de una manera muy guay. Y todas las canciones tienen pellizco y te revuelven.

−Desde el principio se han mantenido fieles a su estilo, al margen de todo tipo de modas y enganchando a nuevas generaciones de fans que nacieron con Marea o años después.

−Al tema de las modas nosotros no le hemos hecho mucho caso. Nosotros que llevamos 22 años juntos hemos visto pasar muchísimas modas. No quiero ni pensar las que habrá visto pasar Rosendo o Extremoduro. Nuestra carrera no va por modas, va por hacer discos imperecederos y atemporales. Que escuches cuando los escuches suenen a rock, y que sean canciones que lleguen atemporalmente. No que solo sirvan para una época o para un suceso concreto, para algo que pase de moda. Las modas solo valen para un rato y nosotros hemos venido aquí para quedarnos toda la vida. H