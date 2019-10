La experiencia de mirar al otro

Deslumbró con La plaga hace seis años por su capacidad de combinar el documental y la ficción y ahora vuelve con una película, El viaje de Marta, que va a dar que hablar en la que pone el foco en cómo tratamos a los seres humanos que son diferentes a nosotros. «Es una reflexión sin chapa», arranca Neus Ballús con la sonrisa en la boca. «Es hablar de cosas pero sin pegar el coñazo ni rollo moral. Es una historia muy sencilla y aunque parece fácil encontrar la sencillez, me ha costado seis años, porque es una trama nada complicada pero hay muchas capas. Después de salir del cine la gente le dará unas vueltas sobre qué hacemos cuando viajamos, por qué, cómo nos relacionamos con la gente que es distinta a nosotros y también esos roles que asumen padres e hijas en esa edad complicada que es la adolescencia, si lo podemos hacer mejor…». La directora ha presentado su película en los cines Aragonia de Zaragoza acompañada de Elena Andrada.

En el filme, Marta es una chica de 17 años que va de vacaciones a un resort en África con su padre y su hermano pequeño. Marta se aburre y prefiere pasar más tiempo con los jóvenes que trabajan en el hotel que con su propia familia. Estas nuevas amistades tensarán la relación con su padre y obligarán a la familia a hablar y tratar de entenderse. «Tengo una aproximación muy humanista a los conflictos y a las relaciones. Me gusta observar y hacer un retrato de cosas que no me gustan cómo funcionan, intentando no juzgarlas pero sí dejando entrever que tenemos un margen para hacerlo mejor todos. Hay un pequeño margen de libertad, a pesar de donde hayas nacido, el dinero que tengas… seguramente podrías aportar algo mejor al mundo», señala la directora.

Aunque pueda no parecerlo en un primer momento, Neus Ballús ha volcado mucho de su experiencia documental en El viaje de Marta: «He usado una metodología muy parecida para acercarme al espacio y al tema porque se trata de una ficción muy documentada. He trabajado mayoritariamente con no actores para que me aportaran esta frescura y hemos rodado cronológicamente como se hace muchas veces en un documental. De hecho, hemos grabado en un hotel en funcionamiento con turistas y trabajadores de verdad con lo cual he insertado una historia de ficción en un entorno documental», explica con soltura la directora, que tiene muy claro cuál es su tradición y su manera de entender el séptimo arte: «Por mi tradición de cine realista vinculado con el cine social me gusta que las películas tengan un valor documental, que expresen lo que ocurre aquí y ahora de verdad no lo que surge de mi cabeza y en este sentido no veo tantas diferencias entre La plaga y El viaje de Marta».

Precisamente, la protagonista de la película, Elena Andrada es una no actor (el único intérprete profesional que participa en la misma es Sergi López), que valora su experiencia de manera muy positiva: «Casi era mi primer trabajo en la vida, yo estaba en el instituto cuando conocí a Neus y a su equipo de cásting y cuando me escogieron y me dijeron que yo sería Marta todo fue muy rápido. De repente, estás un día en el rodaje con Sergi y con todo el equipo, entonces las dos primeras semanas fueron un poco de encajarlo todo y se me metía a veces alguna inseguridad porque no sabes si estás haciendo lo que quieren porque tampoco conoces la dinámica del rodaje. Pero me lo pusieron todo muy fácil». Con respecto a su personaje, Marta, Andrada cuenta la metodología empleada en el rodaje: «No sé si me costó entender el personaje, es que no sé muy bien qué es eso. Neus no me decía ‘Marta es así o se comporta así’, lo que hicimos fue hacer un mural emocional donde separábamos por secuencias los momentos importantes y los asociábamos a emociones. Para mí no era Marta es tal sino a Marta ahora le pasa esto y entre toma y toma Neus me daba indicaciones». «Es que al final Marta es ella y tiene que creérselo, un personaje se define por lo que hace», le apunta Neús Ballús.