Fallece el replicante de Blade Runner, Rutger Hauer

Rutger Hauer, el actor que entre sus muchas interpretaciones pasará a la historia por su papel del replicante Roy Batty de Blade Runner (1982), falleció a los 75 años en su casa de Holanda.

Conocido como el Paul Newman holandés, Hauer murió el 19 de julio después de una breve enfermedad, según informó ayer la agencia de noticias holandesa ANP, citando a su familia, que decidió no hacer público el fallecimiento hasta celebrar su funeral esta mañana en Holanda.

Hauer (Breukelen, 1944) apareció en un total de más de 100 películas. Ganó un Globo de Oro en 1988 por su papel en Escape from Sobibor. Convertida en película de culto, en Blade Runner (1982), dirigida por Ridley Scott, que transcurre precisamente en el año 2019, el personaje de Batty pronunciaba antes de morir este famoso monólogo, conocido como Lágrimas en la lluvia, que iniciaba con la frase «yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orion...».

Recientemente apareció en un par de películas destacadas del 2005: como el cardenal Roark en Sin City de Quentin Tarantino, y como el villano corporativo que Bruce Wayne descubre en Batman Begins, de Christopher Nolan. También trabajó con Sylvester Stallone en Halcones de la noche (1981).

También tuvo papeles destacados en Clave: Omega (1983), Lady Halcón (1985), Carretera al infierno (1986), Buffy, cazavampiros (1992), Confesiones de una mente peligrosa (2002), Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017) y Los hermanos Sisters (2018).