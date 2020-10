La Feria del Libro de Zaragoza se suspende por segunda vez este año

La Feria del Libro de Zaragoza ha tenido que ser suspendida de nuevo debido a la situación sanitaria en la que se encuentra la capital aragonesa. El evento, previsto para mayo y que ya tuvo que ser suspendido por la expansión de la pandemia del covid-19, había trasladado su fecha de desarrollo del 30 de octubre hasta el 9 de noviembre y para su celebración, el evento había diseñado toda una serie de medidas como la circulación de un único sentido o el aforo de cuatro personas en cada puesto (dos en el interior y dos clientes), pero el rebrote de la pandemia y las nuevas medidas han acabado por dar el traste con los planes previstos.

La feria había tenido en su segundo intento una gran preinscripción, aunque poco a poco se había ido reduciendo hasta llenar a 45 expositores, editoriales en su mayoría «no sé si por miedo o por desconfianza a cómo se iba a realizar» comenta César Muñío, vicepresidente de Copeli y uno de los gerentes de la librería París, que añade las malas previsiones a las que se puede enfrentar este sector en el futuro:«El 2020 lo aguantaremos, lo malo es la perspectiva para 2021. Como no tomen las cosas otro matiz y no aprendamos a convivir y mantenernos en unos niveles el año que viene puede ser la puntilla. Si se presenta en condiciones va a ser trágico para el mundo del libro, como para el resto. Mi dependencia como librería a la feria es mínima, pero para un pequeño editor hay que tener claro que es total, porque este año no ha podido acudir a ninguna feria y evento donde ofrecer sus libros», explica el propio César Muñío.«Estamos un poco apenados porque la situación es ya muy difícil para las librerías pero para los editores es peor», concluye. En el caso de las librerías aún pueden mantenerse en pie, como un comercio más siguen abiertos al público aunque con las nuevas medidas sanitarias a partir del próximo lunes deberán abrir con un 25% de su aforo.