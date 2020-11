El Festival de Jazz de Zaragoza se aferra a su supervivencia

Jaime Borobia, de Siamm, promotora que desde hace años está al frente del Festival de Jazz en Zaragoza con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza no ha eludido la pregunta: «No hay que ser un maestro de los números para darse cuenta de que el festival va a ser deficitario pero lo vamos a sacar adelante, algo que sin la aportación municipal, hay que decirlo claro, no sería posible». Sin hacer ningún tipo de comparación (son siempre odiosas) con otras ediciones (y tampoco sería justo en medio de una pandemia mundial), el festival de este año, presentado hoy en el Auditorio de Zaragoza, cuenta, desde este viernes, con seis conciertos con figuras mundiales (Jean Toussaint, Rick Margitza, Perico Sambeat, The Cuban Jazz Syndicate, el trío formado por Benavent, Di Geraldo y Pardo y Chano Domínguez, que actuarán ante un aforo máximo de 150 espectadores. Eso con unas entradas a unos precios no desorbitados (la mayoría de los conciertos cuestan 25 euros). Obviamente, sin entrar en los números con detalle, el festival sigue adelante este año en una edición muy especial por su afán de supervivencia al que aludía ayer también Jaime Borobia: «Va a ser la 37ª edición que llega entre una acuciante necesidad de cultura que reafirma nuestro compromiso por mantener el festival».

La cita se desarrollará íntegramente en el Auditorio de Zaragoza, en dos escenarios, la sala Luis Galve y la sala Multiusos que, un año más, volverá a convertirse en un club de jazz con sus correspondientes mesas aunque, eso sí, habrá que mantener, como no podía ser de otra manera, las medidas de seguridad marcadas como la mascarilla y la distancia social.

Además, al valor de los seis conciertos que se han logrado armar para la edición de este año conviene añadir que se mantiene la oferta para todos los públicos de la mano del Jazz en familia que tendrá lugar en dos sesiones, el 21 de noviembre (18.00 horas) y el 22 de noviembre (12.00 horas).

En cualquier caso, y pese a todas las dificultades, Jaime Borobia ha sido muy tajante: «En ningún momento nos hemos planteado suspender el festival sino todo lo contrario, mantener la llama como terapia y como necesidad», resaltó porque, «además», dijo, «los músicos necesitan trabajar y comer».

Todos los conciertos se celebrarán finalmente desde las 19.30 horas ya que, aunque inicialmente estaban previstos a las 21.00 horas, la nueva normativa de cierres por la pandemia, ha provocado este cambio. Las entradas para los conciertos se pueden comprar en la web y los cajeros de Ibercaja, a la que también han querido agradecer los asistentes a la presentación (la vicealcaldesa Sara Fernández; el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia; y el gerente de Zaragoza Cultural, David Lozano) «todas las facilidades que ha puesto a pesar de varios cambios de aforo que ha habido que implementar por las medidas que iba tomando el Gobierno de Aragón». El Festival de Jazz continúa vivo.

LOS CONCIERTOS

JEAN TOUSSAINT QUARTET (13 DE NOVIEMBRE)

El saxo tenor Jean Toussaint es conocido por su sonido poderoso y la riqueza de su fraseo. La noche la abrirán Terela Strings & Songs.

RICK MARGITZA (14 DE NOVIEMBRE)

El saxofonista Rick Margitza es uno de los grandes representantes del jazz moderno de las últimas décadas. Antes que él, actuará Milena Casado Quartet.

PERICO SAMBEAT QUINTET (15 DE NOVIEMBRE)

Perico Sambeat Quintet actuará en Zaragoza con el homenaje a Charlie Parker en su centenario llamado ‘Jazz at Massey Hall_Revisited’.

THE CUBAN JAZZ SYNDICATE (20 DE NOVIEMBRE)

Esta formación, con enormes músicos cubanos, propone un viaje sonoro desde la isla caribeña hasta diversos parajes sonoros de todo el mundo.

BENAVENT, DI GERALDO Y PARDO (21 DE NOVIEMBRE)

Carlos Benavent (bajo eléctrico), Tino di Geraldo (batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta) celebran 20 años desde su primer proyecto. Callén abrirá la noche.

CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO (22 DE NOVIEMBRE)

Chano Domínguez acaba de ser reconocido como el Nacional de Músicas Actuales pero desde hace ya años es uno de los músicos más reclamados.