El FIZ no defrauda a unos fans entregados

La historia del FIZ de todos los años es parecida a la de un coche diésel, le cuesta calentarse pero en cuanto coge velocidad de crucero, el éxito está más que garantizado. Y ojo, no es que estemos asemejando éxito con público porque a lo que nos referimos es que las primeras horas del festival (que quizá empieza a una hora muy temprana si se tiene en cuenta hasta la hora que se prolonga) suelen vivir un pequeño goteo de gente que se espera a bien entrada la noche para llenar la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. O lo que es lo mismo, por centrarse en un caso práctico, lo sucedido ayer. El FIZ de este año lo abrió la banda In materia ante escaso público, el cuarteto Las Odio (que reivindica el espacio femenino en la música actual) empezó a congregar a más público, aún más lo consiguió Monarchy, la representación internacional de la edición de este año llegada desde Inglaterra con sus particulares ritmos electrónicos y fue en Vetusta Morla (la estrella indiscutible en este 2019) cuando la Multiusos despegó del todo. Tras Vetusta Morla llegó Nunatak y el cierre del FIZ con la sesión protagonizada por Sweet Drinkz & Yaguar Visual. En total, más de ocho horas de música en el escenario Ambar que se combinaron con las sesiones de FIZ Club con DJ Beat Killa, Alex MD y Ms Von Disko.

La de ayer, la decimonovena edición, fue la constatación de que el FIZ (Festival de Música Independiente de Zaragoza) sigue con el ritmo de crucero que tantos buenos resultados le ha dado (lejos, eso sí, quedan aquellas ediciones de dos días, incluidas dentro incluso del mismo programa de las Fiestas del Pilar y por las que pasaron artistas como The Prodigy) a lo largo de los años y que le ha permitido también irse reinventando cada año como si fuera un camaleón. Tanto que en el FIZ ha tenido cabida desde un grupo como Amaral (un auténtico superventas pero ya asentado quizá en otro tipo de circuitos) hasta otro más minoritarios como Kiev cuando nieva.

PÚBLICO GARANTIZADO / La de anoche, marcada por el concierto de Vetusta Morla, una formación que desde la autogestión ha roto todas las barreras de la escena indie, no llegó a colgar el cartel de no hay billetes pero la afluencia está tan asentada en la frontera de lo masivo que si algo ha dejado claro que en el 2019, el FIZ cumplirá su vigésimo aniversario y no parece que vaya a perder pulsión ni vigencia su presencia en el cartel escénico de la capital aragonesa.

Y es que el final del verano zaragozano, el principio del otoño, desde hace casi dos décadas, tiene nombre propio, Festival de Música Independiente de Zaragoza.