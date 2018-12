El folclore aragonés y el italiano se encuentran en Dos tierras

El Teatro Principal acoge mañana el estreno del espectáculo de danza y música Dos tierras, un proyecto que han impulsado los bailarines Miguel Ángel Berna y Manuela Adamo en el que se entremezclan las tradiciones y el folclore de Aragón y del sur de Italia. Pero Dos tierras no es solo un espectáculo, es un proyecto mucho más ambicioso que pretende conectar dos corrientes culturales y populares separadas por el Mediterráneo pero unidas por un pasado común, la Corona de Aragón. Así, todo este proceso se ha materializado, además de en la función que tendrá lugar mañana a las 20.30 horas, en un libro sobre el tarantismo y en un cedé de música popular adaptada a nuestros días.

Fue ayer en el museo Pablo Serrano cuando se dieron a conocer los detalles de todo de este entramado de publicaciones. Adamo, de origen italiano, ha sido la encargada de recopilar la información y documentación que atestigua esta conexión cultural entre ambas regiones, y defendió la necesidad de difundir este legado «que parece que está solamente relegado a los eruditos». Tanto el cedé como el libro y el espectáculo están atravesados por el fenómeno del tarantismo, una creencia popular por la cual la gente pensaba que bailar y cantar eran el único remedio contra la picadura de una araña que habita en la provincia de Tarento, al sur de Italia.

Esta expresión cultural fue el origen de la tarantela italiana que, aquí en Aragón, se convirtió en nuestra jota, una herencia que hoy en día Berna quiere actualizar y traer a nuestros días, eso sí, «sin quitarle un ápice de su sentido original», advirtió Nacho Escuín, director general de Cultura de la DGA. «Estamos viendo brillar el Aragón lleno de modernidad que demuestra que nuestras tradiciones son perfectamente adaptables a cualquier contexto de interés nacional e internacional», añadió después Escuín.

El libro, titulado Tarantismo observado en España con que se prueba el de la Pulla, se basa en un texto de 1787 de Francisco Xavier Cid, académico de la Real Academia Médica Matritense, que se ha completado en esta edición con cuatro artículos de estudiosos de este fenómeno italiano y español. La propia Adamo, Javier Barreiro, Vincenzo Santoro y Manuel de Carli son los autores de las nuevas aportaciones, que demuestran la presencia del tarantismo tanto en Italia como en España y su implantación e influencia en Aragón.

El cedé consta de 23 canciones y se grabó en Zaragoza el pasado mes de octubre. En él han participado músicos italianos y españoles. Francesco Loccisano es el director musical de este proyecto y junto a él han trabajado ilustres voces como las de Nacho del Río, Ángela Aured y Pilar Flores o las de las italianas María Azzota y Pino de Vittorio. La música que recoge este álbum será la que el mañana sirva de base del espectáculo que protagonizará Berna, en el que la vanguardia y la tradición trabajarán de la mano para dar a conocer las conexiones entre Aragón e Italia.

Un legado común / «Esta tradición ha ido adquiriendo una identidad propia en cada lugar, pero todas han bebido de las mismas fuentes. Dos tierras es un proyecto abierto en el que cabe todo el mundo», explicó Berna.

Así, estos tres elementos que sostienen la estructura de Dos tierras pretenden constituirse como un estudio sobre nuestro pasado y no solamente como material expositivo. «Yo cuando empecé a bailar y cantar no le daba importancia a lo que hacía, lo hacía porque me gustaba. Pero ahora sé que va más allá. Dos tierras sirve para unir culturas, unir a personas y para que aprendamos los unos de los otros», concluyó Miguel Ángel Berna.