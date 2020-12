El gasto de los aragoneses en cultura repuntó durante el 2019

La pandemia ha golpeado con fuerza a todo el sector cultural y, pese al impulso del consumo digital, el gasto en bienes y servicios culturales se va a ver muy afectado durante este 2020. Por el momento no hay datos que constaten ese desplome y tardarán en llegar, porque hace solo unos días que el ministerio publicó la estadística del 2019, un año en el que Aragón salió bastante bien parada en esta materia: el consumo medio por persona subió un 12,3% tras dos años consecutivos de caídas. En concreto, cada aragonés destinó a cultura el pasado ejercicio 293 euros, frente a los 257,5 del 2018. Se trata de la subida más fuerte del país, que, de hecho, vio reducir su gasto medio, pasando de 274,6 euros por persona a 266,9. Tanto es así que el consumo cultural solo subió el año pasado en otras cuatro autonomías (Cataluña, Castilla La Mancha, Murcia y La Rioja), según los datos del Anuario de Estadísticas Culturales del ministerio.

El fuerte incremento registrado en Aragón hace que escale posiciones en el ránking de las comunidades que destinan más dinero a cultura, situándose en cuarta posición tras Madrid (317 euros de gasto medio), Murcia (298,6) y Navarra (298). La escalada aún tiene más mérito si se tiene en cuenta que Aragón venía de unos años bastante malos en esta materia: en el 2018 ocupó la decimosegunda posición. La causa hay que buscarla en el progresivo retroceso que ha registrado el consumo cultural de un tiempo a esta parte. En el 2016, el gasto medio por cada aragonés fue de 336,9 euros, en el 2017 de 287, 6 euros y en el 2018 de 257,5 euros.

El alza en el 2019 hasta los 293 euros abre una ventana a la esperanza de cara a los próximos años, aunque habrá que ver cómo se comportan los consumidores tras el tsunami de la pandemia. Sea como sea, por lógica económica (Aragón es una de las autonomías con mayor PIB per cápita), la comunidad debería situarse casi todos los años, al menos, de mitad de tabla para arriba.

La estadística que publica el Ministerio de Cultura también ofrece datos del gasto medio por hogar. El año pasado evolucionó al alza en Aragón, con un consumo medio de 704,5 euros, frente a los 616,7 del 2018.

En total, el gasto de las familias aragonesas en bienes y servicios culturales ascendió en el 2019 a 381,5 millones de euros, lo que supone el 2,3% del gasto total en bienes y servicios.

El anuario del ministerio analiza el gasto por diferentes subsectores. En Aragón, el único que sale mal parado es el de libros y publicaciones periódicas: en el 2018 arrojó un gasto anual medio por persona de 62,4 euros, mientras que el año pasado bajó a 59,8 euros. El apartado denominado ‘servicios culturales’ (entradas de cine, teatro, museos o monumentos) pasó de los 56,2 euros a los 68, mientras que el de soportes, equipos y accesorios audiovisuales y de tratamiento de la información (reproductores de música, instrumentos, ordenadores, cámaras...) se situó en los 79,2 euros, frente a los 58,8 del 2018.

Un año más, la comunidad autónoma que menos dinero destinó a cultura volvió a ser Extremadura, con un gasto medio por persona de 193 euros, mientras que en el lado opuesto se situó Madrid, cuyos habitantes dedicaron de media 317 euros a bienes y servicios en esta materia. Tras Madrid se situaron Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja, Valencia, Baleares, Cataluña, Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Canarias, Galicia y la citada Extremadura, que cerró de nuevo el ránking de gasto en el 2019.

El anuario del ministerio también analiza la relevancia de la cultura como atractivo turístico. Así, el informe subraya que el 17% de los viajes de ocio realizados en el 2019 por los españoles estuvieron motivados por algún interés cultural. El citado anuario fue publicado por el Ministerio de Cultura a finales del mes pasado.

Sube el empleo en el sector

El 2019 no fue solo un buen año en materia de gasto cultural. Según el anuario del ministerio, la cifra de trabajadores vinculados al sector en Aragón también creció a lo largo del año pasado hasta situarse en los 15.200 empleados, frente a los 13.200 del 2018 o los 12.400 del 2017. Así, parece que la tendencia en la industria cultural aragonesa era claramente ascendente en materia laboral. Sin embargo, todo hace pensar que la estadística que publicará el ministerio dentro de un año no será tan halagüeña, ya que reflejará los efectos de la pandemia en la cultura, un sector muy golpeado por la crisis sanitaria. Esos 15.200 trabajadores no representan ni el 3% de los empleos totales que hay en la comunidad. El anuario también analiza la evolución del número de empresas dedicadas principalmente a la cultura. En Aragón, el dato fue positivo, pasando de 3.045 empresas en el 2018 a 3.107 en el 2019. En el conjunto del país, la tendencia también fue ascendente con cerca de 5.000 compañías más en un año.