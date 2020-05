Gorillaz y Tame Impala se suman al Primavera Sound 2021

El Primavera Sound iba a soltar los primeros nombres de la edición del 2021 el 3 de junio, pero no ha podido resistirse a adelantarse una semana para anunciar que están atadas las actuaciones de 40 artistas. Entre ellos, las de figuras con estatus de cabeza de cartel, como Iggy Pop, The Strokes, Beck, Bad Bunny, Tyler The Creator y The National, y sorpresa, otras que no iban actuar en la edición de este 2020 y que se suman a la fiesta, como Gorillaz, Tame Impala, FKA Twiggs, Jamie XX e Idles.

La 20 edición del festival, que debe celebrarse del 2 al 6 de junio del 2021, comienza así a cobrar forma, siempre que las fases de superación de la pandemia lo vayan permitiendo, y reafirma a varios de los nombres gordos anunciados para este año. Ahí estarán también, recuperados para el cartel, bandas fetiche del rock alternativo como Pavement (que estrenará su reunión en el Fòrum), Yo La Tengo, Bauhaus, The Jesus & Mary Chain, Dinosaur Jr, Einstürzende Neubauten y Shellac, así como propuestas de otras estéticas musicales, como el rnb de Jorja Smith, el hip-hop de Young Thug, el reggae de Koffee o el techno de Nina Kraviz.

Fichan Autechre y Charli XCX

Gorillaz, la banda virtual gestionada por Damon Albarn (Blur) y Jamie Hewlett, debutará en el festival, mientras que Tame Impala paseará The slow rush. Se suman también al programa la institución electrónica Autechre y el ciber-pop de Charli XCX. Y en la parcela autóctona, acuerdos renovados con artistas como Maria del Mar Bonet, Manel, Bad Gyal y C. Tangana.

En este primer anuncio del programa, que ha tenido lugar este martes en Radio Primavera Sound, el codirector del festival Gabi Ruiz ha apuntado que estos 40 nombres no constituyen ni la mitad del cartel, ni la mitad de los cabezas de cartel. La programación para este año constaba de un total de 211 artistas e incluía algunas figuras que por ahora no han confirmado movimientos de cara al 2021, como Lana del Rey. El festival anuncia que próximamente se sumarán más nombres, tanto del cartel del 2020 como nuevas sorpresas.

Los abonos se pondrán de nuevo a la venta el 3 de junio, día en que se iniciará el proceso de devoluciones para quien desee recuperar el importe. El festival agradece en su nota de prensa el "compromiso renovado" de sus "'partners' estratégicos", Heineken, SEAT y Pull & Bear, y el "apoyo" de adidas Originals, Desperados, Aperol y Lotus, cómplices con los que cuenta para afrontar su edición "más ambiciosa".