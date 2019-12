Los grandes conciertos vuelven a la Romareda

Hace doce años que la Romareda no era escenario de un gran concierto (en principio, pequeños nunca se han celebrado, aunque alguno fuera un fracaso por la escasa venta de entradas). Pero parece que es una etapa ya pasada y Zaragoza puede volver a acoger conciertos para los que se requiera un gran aforo.

El primero será el de Alejandro Sanz, que llegará a la capital aragonesa el 27 de junio (a las 22.00 horas) de la mano de Doctor Music y Eventos MPH. El cantante madrileño presentará su último trabajo, titulado #Eldisco, editado recientemente, el próximo 27 de junio.

Tras el rotundo éxito conseguido por #LaGira en España el pasado verano, de la que disfrutaron más de 200.000 personas en cinco conciertos Sold Out, y otras 28 fechas por las principales ciudades de Estados Unidos y México, Alejandro Sanz continuará a partir del 13 de febrero del 2020 por toda Latinoamérica, y ya están anunciadas las 10 primeras fechas en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Durante los meses de junio y julio recorrerá nueve ciudades con un enorme espectáculo concebido para grandes recintos. El show cuenta con la producción más espectacular vista hasta la fecha: 1000m2 de pantalla LED alojarán un contenido audiovisual en HD diseñado especialmente para la ocasión, unido a 250.000 W de sonido.

Las entradas para #LaGira 2020 están disponibles a través de alejandrosanz.com, elcorteingles.es, doctormusic.com y entradas.com. Para el concierto de Zaragoza hay entradas (24.000) de asiento y entradas de pie en pista; y el precio oscila entre los 55 y los 176 euros, más gastos de envío.

Además de Zaragoza, actuará en Valencia (13 de junio), Murcia (17), Valladolid (20), A Coruña (25), Benidorm (2 de julio), Fuengirola (4 de julio –entradas ya agotadas– y 5 de julio), Cádiz (11) y Bilbao (17).

GRANDES EVENTOS / La Romareda fue uno de los últimos estadios de fútbol en convertirse en escenario de conciertos; y de hecho, la primera gran cita cultural fue un festival de coros y danzas en 1958. Pero hubo que esperar hasta los años 80, cuando sonara por fin el rock and roll, sobre todo durante las fiestas del Pilar. En ese mismo 1980 actuó Miguel Ríos, la primera gran estrella del momento, aunque no fue hasta 1983 cuando congregó a más de 45.000 personas. El césped se pisó por primera vez (por alguien que no fuera futbolista) en 1984, ya que antes solo se situaba el escenario. Al año siguiente del salto se cubrió para frenar su deterioro, algo habitual tras cada concierto.

Otras grandes estrellas que han desfilado por la Romareda sin necesidad de vestirse de corto han sido Joan Manuel Serrat (30.000 personas, en 1983), Spandau Ballet (25.000 personas), la primera banda de talla internacional, Radio Futura, Franco Battiato, El último de la fila, Sting, Mecano (asistieron 46.000 personas en 1989), Tina Turner (30.000 en 1990). Dire Straits ofreció su último concierto en 1992 y eligió la Romareda como despedida mundial. Michael Jackson actuó en 1996, quizá en el de mayor repercusión mediática. Alejandro Sanz ya pisó el césped en 2001 ante solo 12.000 personas. Héroes del silencio actuó ante 25.000 personas en 1991 y en 2007 lo hicieron dos noches, con las entradas agotadas. Fue una cita especial, ya que fue la del reencuentro, como la de Alejandro Sanz, esta vez entre la música y el césped.