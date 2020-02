Guía para no perderse en ARCO 2020

ARCO 2020 ya está aquí. Desde este miércoles y hasta el próximo domingo, más de 200 galerías de una treintena de países, 300 coleccionistas y 200 profesionales de todo el mundo arte contemporáneo desembarcan en Madrid para asistir a la feria. Estas son las claves para no perderse nada:

- UN TEMA

ARCO está dedicado este año a un tema, no a un país. Bajo el título "It's Just a Matter of Time" ("Es solo cuestión de tiempo") la organización ha perfilado su sección principal, la "más especial", en torno a la obra del reivindicativo artista cubano-estadounidense Félix González-Torres (1957-1996). La sección acoge las propuestas de 16 artistas de 13 galerías.

Se podrá ver obras de Pepe Espaliú (Galería Galería), Kia Labija (Parra & Romero), Glenn Ligon y Danh Vo (Chantal Corusel), Henrik Olesen (Buchholz), Maria Eichhorn (Barbara Weiss), o Andrea Buttner (Hollybush Gardens).

- DIÁLOGOS

Es la sección dedicada a la reflexión conjunta de artistas jóvenes y veteranos. La selección, hecha por Agustín Pérez Rubio y Lucía Sanromán, presta especial atención a mujeres de Latinoamérica que no han sido suficientemente reconocidas a lo largo de la historia. Habrá obras de Lynn Hershman Leeson (Anglim Gilbert), Salomé Lamas y Luisa Cunha (Miguel Nabinho), Mariela Scafati (Isla Flotante) o Francisca Benítez (Die Ecke).

- OPENING

Será, un año más, el espacio del arte emergente. La sección, comisariada por Tiago de Abreu Pinto y Övül Ö.Durmusoglu, es el escaparate de la vanguardia del mundo contemporáneo. Una veintena de galerías, con un máximo de 7 años de vida, procedentes de África, América y Europa muestran la obra de 17 mujeres y 19 hombres artistas. Esta sección, junto con Diálogos y la sección oficial, son las únicas que se acercan a la paridad.

- PROYECTOS DE ARTISTAS

ARCO ha trabajado junto con las galerías para ofrecer 35 grandes proyectos de artistas que se repartirán por toda el recorrido de la feria y los pasillos entre los pabellones 7 y 9. Entre los más destacados, los de Ai Wei Wei (galería Forsblom), Kiki Smith (Lelong), Mario Merz (Giorgio Persano), Dora García (Michel Rein), Alfredo Jaar (Thomas Schulte), o Sara Ramo (Travesía Cuatro).

- COLECCIONISTAS

ARCO quiere ser el sitio en el que los visitantes les entre el gusanillo y se conviertan en coleccionistas. Para ello, pone en marcha diferentes iniciativas: un servicio gratuito de asesoramiento en compra de obras durante la Feria, First Collectors by Fundación Banco Santander; y el programa Young Collectors, con el que invita a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.

A esto se suma el clásico Programa de Compradores Internacionales y el de invitados especiales, que reunirá en Madrid a 300 coleccionistas y 200 profesionales de más de 40 países.

- VISITAS GUIADAS

Por primera vez, ARCO pone en marcha visitas guiadas para que el público no se pierda entre el apabullante número de propuestas de la feria. Las visitas están programadas para el fin de semana -viernes 28, sábado 29 y domingo 1 de marzo-, en cuatro pases cada jornada: 12.00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas. Las imparten profesionales del mundo del arte y tienen un precio de 20 euros. Se necesita inscripción previa.

- GALERIAS

El Comité Organizador ha elegido a 171 galerías para la sección oficial de ARCO 2020. Un 67% son extranjeras, como Francesa Minini, Esther Schipper, Barbara Weiss, Hauser & Wirth o Jan Mot. Y un 22% de este apartado lo acaparan galerías latinoamericanas, como Ruth Benzacar (Argentina) o El Apartamento (Cuba).

Las españolas han subido ligeramente y junto a habituales como Max Estrella, Juana de Aizpuru, Helga de Alvear o Elvira González, hay una amplia nómina de galerías de pequeñas ciudades. Es el caso de ATM (Gijón), Arte Nueve (Murcia), Ángeles Baños (Badajoz) o Nordes (Santiago de Compostela).

- MUJERES

La presencia de mujeres en ARCO 2019 fue exigua, en total un 6,13% de artistas españolas, una cifra que asciende al 26,5% del total al sumar el resto de nacionalidades. Este año la organización de ARCO espera un incremento. Entre los ejemplos destacados, el de la galería José de la Mano, que propone una oferta formada por mujeres artistas que no fueron reconocidas en los sesenta: Irene Buarque, Ana Buenaventura, Vera Chaves Barcellos, Noemí Martínez y Túlia Sadanha.

- NUEVA DIRECTORA

La comisaria y galerista Mariabel López se estrena esta edición en solitario tras casi una década de mandato de Carlos Urroz. López ha estado vinculada al equipo directivo de la feria desde 2011, en 2019 se hizo cargo de ARCO Lisboa y todo apunta a una edición "continuista".

- ARQUITECTURA Y DISEÑO

La arquitectura y el diseño de interiores están un año más presentes en ARCO. El estudio Burgos & Garrido firma el diseño espacial de la feria, la arquitecta Ángela Juarranz el espacio "Es solo cuestión de tiempo" -sección principal-, la sala VIP es de Teresa Sapey y Rafael Robledo.