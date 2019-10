Aura Garrido no tiene dudas cuándo se le pregunta qué tiene de especial El silencio de la ciudad blanca, de Daniel Calparsoro: «Es una película frenética y trepidante, un thriller que te mantiene en vilo hasta el final, que tiene unos personajes muy chulos y unos asesinatos espectaculares que se van mezclando con la vida personal de los personajes para formar una historia que te atrapa». La actriz ha visitado los cines Aragonia para protagonizar un coloquio con los espectadores. Algo que ya ha dejado claro que le encanta: «Son maravillosos, siempre que puedo los hago. Son muy gratificantes porque, al final, hacemos las películas para compartirlas. El cine es contar historias y compartirlas y en los coloquios hay un diálogo muy directo con el público. ¿Sabes lo que a mí me sorprende? Cuando están llenos, que la gente tenga interés en quedarse y preguntar cosas es algo muy bonito y me hace mucha ilusión». ¿Son muy críticos los espectadores? «Bueno, no sé, al final el cine es una cosa muy personal, lo importante es lo que le parece a uno y ya está, no hay que darle más vueltas».

Aura Garrido ha llegado a la cartelera española con dos grandes películas en apenas dos semanas, El asesino de los caprichos y ese El secreto de la ciudad blanca, algo que deja claro el dulce momento por el que atraviesa una actriz que empezó a hacerse un hueco en la profesión a partir, sobre todo, de El ministerio del tiempo: «No me quejo... La verdad es que estoy disfrutando mucho sobre todo también porque me siento muy afortunada por poder vivir de este trabajo que no es sencillo. Pero, además, porque he tenido proyectos maravillosos en mi carrera y ahora es algo muy bonito porque me llegan proyectos muy interesantes, bonitos, diferentes, con personajes muy distintos y estoy rodando y trabajando con gente muy bonita y eso es lo más importante», ha recalacado Aura Garrido que también ha querido romper un mito: «La gente piensa que elegimos dónde trabajar más de lo que realmente elegimos. Salvo en ciertos momentos puntuales de nuestra carrera no tenemos tanta capacidad de elección. No me llegan guiones todos los días, por eso te decía que me siento muy afortunada porque me llegan proyectos muy chulos actualmente».

Con respecto a El silencio de la ciudad blanca, la actriz ha confesado que no había leído la novela (está basada en el libro del mismo nombre de Eva García Sáenz de Urturi) cuando le llegó el proyecto: «No me había leído la novela hasta que me llegó el guion por lo que me leí primero el guion y después la novela para preparar el personaje y cuando la leí entendía por qué es el best seller que es. No puedes parar de leer, se me pasaba el tiempo rapidísimo. A la hora de rodar, ya había trabajado con Daniel (Calparsoro) otras dos veces y él siempre tiene muy claro qué es lo que quiere y le gusta mucho trabajar con los actores pero también sabe mucho de acción. Cuando repites con un director con el que ya has trabajado ya sabes cómo funciona y es maravilloso para dejarte en sus manos y poder confiar 100%», explicó.

¿Cómo lleva ser un personaje público cuando se significa en cuestiones como el feminismo? «Es que tampoco soy una persona tan conocida… No siento que haya tenido tanto impacto mi trabajo, tengo una vida muy normal. En mi caso ha ido todo paulatinamente, muy poco a poco y ha sido irme acostumbrado a los cambios pero como ha sido tan poco a poco no siento que haya habido un antes y un después muy marcado. Y también por eso estoy muy contenta porque, al final, cuando tienes un cambio muy fuerte cuando eres muy joven tiene que ser algo muy difícil de gestionar. Y a mí no me ha pasado», ha concluido la intérprete antes de dirigirse al coloquio con el público.