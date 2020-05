'Hairspray Live!': un musical vitalista con grandes estrellas y mucho ritmo

Los fans del género musical están disfrutando estos días de los excelentes espectáculos que está ofreciendo gratuitamente el canal de YouTube, The shows must go on! que empezaron repasando el catálogo de las obras de Andrew Lloyd Weber que tenían grabadas y, la semana pasada, una grabación televisiva de The sound of music (Sonrisas y lágrimas). Pues bien, para este fin de semana nos preparan otro plato fuerte: la representación en directo Hairspray Live! (2016) para la NBC, ganadora de tres premios Prime Time Emmy, con un reparto repleto de estrellas y números impresionantes. Podrá verse durante tan solo 48 horas a partir de las 8 de esta tarde y puede accederse a subtítulos automáticos en varios idiomas, entre ellos el castellano y el catalán. Pongámonos la laca del pelo necesaria para viajar al Baltimore de los 60, entre jóvenes rebeldes y la lucha por los derechos de los afroamericanos.



<br />   Música, bailes y reivindicación La protagonista es Tracy Turnblad, una chica algo rellenita que, pese a que su físico no parece el adecuado, comparte con su mejor amiga, Penny, su sueño de triunfar en el programa televisivo de baile de moda en la ciudad, The Corny Collins Show. Por si fuera poco, también anhela que se enamore de ella el galán del espacio, Link. Su madre intenta que desista para que no se lleve una decepción, aunque su padre la anima a que luche por su sueño. La chica tiene mucho estilo y mejora aún más sus habilidades cuando aprende unos pasos gracias a unos compañeros negros. Tracy se une a las reivindicaciones de los afroamericanos. / NBC Tracy se une a las reivindicaciones de los afroamericanos. / NBC Contra todo pronóstico consigue un lugar en el programa, pero deberá enfrentarse a la productora del mismo que tiene colocada en el espacio a su hija, Amber, que es la novia de Link. Tracy luchará para que los afroamericanos no sean simplemente una atracción semanal del show y sean respetados en la comunidad. Todo culminará en una gala en directo en la que todo saltará por los aires.

<br />   El origen de 'Hairspray' Hairspray nació en 1988 como una película de John Waters y se convirtió en musical en 2002 con las animadas canciones de Marc Shaiman y Scott Wittman (los compositores de la serie Smash) como principal atractivo. Obtuvo ocho premios Tony y fue un gran éxito tanto en Broadway como en Londres. En el 2007 volvió al cine de la mano de Adam Shankman (Rock of ages) en una aceptable versión del musical con estrellas como Michelle Pfeiffer, John Travolta, Christopher Walken. James Marsden, Zac Efron o Queen Latifah. Divine (izquierda) y Ricki Lake en el 'Hairspray' original de John Waters. Divine (izquierda) y Ricki Lake en el 'Hairspray' original de John Waters. Un gran reparto actuando en directo La adaptación que podemos ver este fin de semana cuenta con varios nombres importantes. Como de costumbre, el papel de la protagonista es una oportunidad para una desconocida (Maddie Baillio), pero está muy bien acompañada. Su amiga Penny es nada menos que la cantante Ariana Grande y sus padres, Martin Short (El chip prodigioso) y su madre, Harvey Fierstein, autor y protagonista de Trilogía de Nueva York, que también firma el guión de esta versión de Hairspray. Y, sí, un hombre disfrazado de mujer interpreta a la fantástica Edna Turnblad para seguir la tradición inaugurada por Divine en la primera película y Travolta, en la segunda. Quizás no baile tan bien como el protagonista de Grease pero su voz ronca y su humanidad le convierten en entrañable. Ariana Grande es la mejor amiga de la protagonista. / NBC Ariana Grande es la mejor amiga de la protagonista. / NBC Pero aún hay más, la actriz y cantante ganadora de un Oscar de Dreamgirls, Jennifer Hudson, es la líder de los afroamericanos, Kristin Chenoweth (Glee, Criando malvas) es la malvada productora y, si nos fijamos, podremos ver las breves apariciones de la cómica Rosie O’Donnell y Ricki Lake (protagonista de la película original). Filma esta adaptación para la NBC el experto Alex Rudzinski, que ya hizo versiones similares en directo para la televisión de Grease, Jesucristo Superstar y Rent. Y es que toda ella está rodada en continuidad salvo para las pausas publicitarias, con público en directo y los actores trasladándose en pequeños coches para viajar de un escenario a otro en los Universal Studios. La poderosa voz de Jennifer Hudson (derecha) brilla en este 'show'. / NBC La poderosa voz de Jennifer Hudson (derecha) brilla en este 'show'. / NBC Repleta de grandes momentos Tiene muchas escenas memorables, desde el Good Morning Baltimore inicial, con Tracy paseando por su ciudad, la vibrante The nicest kids in town con todos los chicos del programa en pleno baile, Big bad and beautiful para lucimiento de Hudson, la deliciosa escena de los padres Turnblad (You’re timeless to me) o el tramo final con una gran canción (Without love) o el último tema, You can’t stop the beat, que impide que permanezcamos quietos. Baillio, Hudson y Fierstein, durante el espectacular número final. / NBC Baillio, Hudson y Fierstein, durante el espectacular número final. / NBC