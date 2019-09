Harinera ZGZ sale de la Harinera

Más de 60 propuestas componen la oferta de Harinera ZGZ para el último cuatrimestre del año, que van desde los oficios perdidos hasta el arte textil combinado con la electrónica, el teatro o la música. Se trata de una oferta que abarca «cantidad de disciplinas porque así son las inquietudes de las personas», según ha reconocido este martes David Lozano, gerente de Zaragoza Cultural, que ha presentado la programación junto a Diego Garulo, coordinador del espacio; Violeta, del colectivo Llámalo H, que gestiona la actividad del edificio; el diseñador del boletín Anto Moreno y el ilustrador Maiky Maik, que han logrado un folleto «funcional» e «informativo» según ellos mismos, desplegable, que incluye todas las actividades y que una vez que acabe el año es un póster que pone de manifiesto la «diversidad» que tiene cabida en la Harinera.

Una de las novedades de la programación es que las actividades salen del espacio con dos curiosas iniciativas. Una se celebrará a finales de octubre (26 y 27) en los alrededores y viene de la mano del Colectivo Harinera de Barcelona, que presentará el espectáculo Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se trata de un espectáculo producido en colaboración con la FiraTàrrega y Nau Ivanow en el que a través de un juego de rol y con la ayuda de los participantes en un laboratorio de dramaturgia (28 y 29 de septiembre) se propone al espectador que resuelva el conflicto que plantea la obra y que no es otro que el futuro del barrio, la destrucción del mismo para construir un proyecto arquitectónico. «El nombre y el tema parece pensado para nosotros», ha reconocido Violeta, aunque no ha sido así.

El segundo proyecto tiene que ver con el rodaje en noviembre (días 19, 20 y 21) de un cortometraje de animación titulado La Caminata Universal, que también se realizará en las calles de San José. El colectivo francés La Menagerie visitará diversos espacios del barrio para invitar a los paseantes (12 por segundo) a participar en la grabación de este trabajo en una semana dedicada al cine de animación, en la que también se podrá conocer diversas técnicas como la pixilación o el stop motion.

Uno de los pilares de la programación son las propuestas destinadas al público adolescente y juvenil, al que se quiere atraer al centro, con una veintena de actividades. Habrá un taller de rap con Fuethefirs, que contará con la rapera zaragozana La Chata Flores; y como novedad, Fat Beat, que contará con Elaitor, que ofrecerá a los jóvenes una introducción a la producción y mezcla musical.

Además continúan actividades que cuentan con gran tradición en la programación y otras que se van consolidando como el taller de mimbre, mantas con historia (curso de creación de colchas de tela), taller de recliclaje de ropa usada, taller de danza creativa en familia, un taller de tecnología bordada, escultura de textil electrónico, Andar de nones, iniciación al circo, Los domingos jugamos en la Harinera, el taller de cómic, un curso de fotografía, flamencoesía, etc... Y una propuesta de los vecinos del barrio, una charla sobre espacios singulares e introducción al arte bruto, a cargo de Jo Farb Hernández.

Harinera ZGZ sigue ampliando su repercusión exterior. A finales de este mes se presentará en Lisboa en el primer encuentro internacional organizado por Adest+, en el que se participan unas quince instituciones de ocho países. Y en noviembre, en Praga, se conocerá el fallo de los premios Eurocities Awards, al que está nominada. Además, el 23 de octubre, dentro de una nueva Agora Ciudadana en colaboración con el Ministerio de Cultura, se celebrará una nueva sesión dedicada a Cultura y Ciudadanía en la que se hablará del uso de espacio público.

Hasta el momento, la ocupación de las actividades en los talleres y actividades ronda el 80-85%, según Diego Garulo, pero si de algo están orgullosos es de la «encuenta emocional» que llevan a cabo; por la que el 97% de los que asistieron se rieron en su visita a la Harinera; al 93% le mejoró su día; el 91% conoció a alguien nuevo; y el 79% recordaba su nombre.