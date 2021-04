«Harrison trajo una nueva manera de entender la música»

El Teatro de la Estación lleva a su escenario desde mañana y hasta el 25 de abril Yo estuve allí, mi vida con George Harrison, un monólogo sobre la amistad ficticia entre el beatle y Carlos Izquierdo, un joven estudiante de pintura, surgida del encuentro entre ambos tras el concierto de la banda en Barcelona, el 3 de julio de 1965 hasta la muerte del músico el 12 de noviembre del 2001. Una producción de Teatro del Espejo, escrita e interpretada por Paco Ortega y dirigida por Rafael Campos Lozano, con Ana Rut Serrano como ayudante de dirección.

«He sido un auténtico fanático de los Beatles. El que más simpático me caía era George Harrison», apuntó Paco Ortega: «Él era la vanguardia dentro de la propia vanguardia de Los Beatles. Trajo una nueva manera de concebir el mundo y la música». De la admiración que Ortega profesa por el músico y de un sueño que tuvo hace 21 años y en el que conversaba con Harrison, surge esta producción. «Se cuenta una historia entre dos seres desiguales. Uno es nada menos que un Beatle», un título, apuntó el intérprete, que «aplastó» a sus miembros, «con una persona normal y corriente».

Carlos, personaje al que da voz Paco Ortega es «un chico que no tuvo dinero para comprarse la entrada», contó el actor. «Cabreado como una mona se marcha esa noche a dar una vuelta por Barcelona. Casualmente se encuentra a George Harrison. A partir de esa noche comienza entre ellos una amistad, salpicada por encuentros y desencuentros, que iba a durar hasta que Harrison muriese», explicó.

El intérprete señaló que si bien se trata una obra donde la banda inglesa ocupa una buena parte de la narrativa, «no está solo pensada para fans de Los Beatles». Yo estuve allí, explicó Ortega, hace alusión al último encuentro entre George Harrison, Paul y Ringo «en un hotel de Nueva York para decirles que su estado de salud es ya inminente y malo, y que va a morir en apenas dos semanas. Este amigo español con el que ha tenido toda una vida de relación personal también es invitado a esa reunión. Se convierte en un testigo privilegiado de ese momento en el que los Beatles se cogen de la mano y lloran por última vez».

Rafael Campos ha estado a cargo de la dirección y puesta en escena de Yo estuve allí. «La circunstancia de que el autor de un texto sea también el intérprete del mismo no es una cuestión que suceda muchas veces. En principio sitúa la labor de escena, la mía y la de Ana, añade un plus al trabajo nuestro y plantea unos posibles riesgos que felizmente no se han dado, los conflictos con la autoría. Nuestra labor era crear un personaje intermedio entre el actor y autor del texto y el público», comentó el director. También habló del concepto general de la obra : « Va más allá de la relación entre un fan y un beatle, es una relación entre dos seres humanos. Hay muchos momentos en la obra que se pueden entender por alguien que no conociera a los Beatles. Esa persona podría disfrutar de la obra como un canto a la amistad, como una relación entre dos personas que se reconocen y se quieren», señaló.

El espectáculo toma como escenario un lugar vacío, solo ocupado por un par de objetos, entre ellos un baúl, que «almacenará los recuerdos. Nuestro hombre –Carlos Izquierdo, pintor, amigo casual pero finalmente permanente amigo toda la vida del beatle George Harrison–, va introduciendo en ese recipiente lo soñado y lo tangible que ha quedado de esos recuerdos. Y, mientras recoge, habla», reza la carta de presentación del espectáculo.

La compañía artística Teatro del Espejo lleva desarrollando la producción de Yo estuve allí, mi vida con George Harrison desde febrero, como parte de su residencia en el espacio del Teatro de la Estación. «Además de la exhibición, una parte muy importante del teatro, un pilar, es la creación», señaló Cristina Yáñez, directora del Teatro de la Estación. Durante dos semanas, algo «poco habitual», apuntó Yáñez, Paco Ortega llevará a cabo su monólogo. «Creemos en ese teatro que se hace a lo largo del tiempo, no en un evento concreto. Queríamos mantener el espectáculo durante dos semanas para que la gente se vaya acercando, lo conozca. Que el espectáculo crezca aquí y que cuaje», añadió la directora.

Con sesiones de jueves a domingo a las 19.00 horas, el público podrá disfrutar de la amistad entre Carlos Izquierdo y George Harrison.