«Hay que reivindicar los festivales con personalidad propia»

«Para nosotros es un reto muy bonito». Sergio Vinadé, de Big Star Music, valora de ese modo el que su proyecto ganara el concurso para organizar Pirineos Sur y, por lo tanto, el tribunal haya elevado a la DPH su oferta como propuesta de adjudicación. Por eso, porque todavía no es definitiva (aunque no deja de ser un proceso administrativo que no debería presentar problemas), Vinadé también quiere ser precavido: «Aún somos muy cautos porque de momento solo hay una propuesta de adjudicación y todavía quedan trámites y cosas por solventar y hasta que no nos den la adjudicación definitiva hay que esperar. Los procesos administrativos son largos y hay que hacer muchas cosas así que cuando llegue el día de celebrarlo, así lo haremos pero de momento, insisto, hay que ser cautos».

GRANITO DE ARENA / Desde esa cautela, no obstante, Vinadé sí que expresa que la empresa afronta el reto con muchas ganas: «Tenemos mucha ilusión de que esa concesión definitiva se produzca y poder aportar nuestro granito de arena en la trayectoria de un festival que ya es muy longevo y que ha hecho grandes cosas por la cultura en la comunidad. Desde nuestro trabajo, intentaremos aportar lo que podamos», señala el gestor cultural que habla muy por encima en qué se basa el proyecto con el que se ha presentado al concurso Big Star Music: «Es complicado definirlo pero, sobre todo, queremos aportar en lo que está nuestra mano, nosotros ya hemos colaborado durante muchos años con el festival, lo conocemos bien así que intentaremos dentro de nuestra modestia darle un impulso e intentar que vaya al mejor puerto posible».

Hay que tener en cuenta que será la primera vez que Pirineos Sur estará gestionado por una empresa externa a la Diputación Provincial de Huesca (únicamente el escenario de Lanuza, eso sí) pero la filosofía no va a variar (ya lo exigían así las bases) tal y como explica también Sergio Vinadé: «El festival tiene una filosofía marcada y nos gusta. Sobre todo hoy en día en el cual proliferan muchos festivales que son auténticos clones uno del otro, es el momento de reivindicar los festivales que tienen su propia personalidad. Hay que incidir en esa línea buscando el equilibrio entre la calidad y que la gente lo vea atractivo para acudir hasta allí para pasar un estupendo fin de semana o un mes increíble. Y en ese sentido, aportar lo que sabemos hacer es lo que está en nuestra mano».

Big Star Music, dedicada a la promoción y producción musical, se presentó a la oferta junto a Pam Hosteleros (para lo que crearon una UTE), algo que, asegura Vinadé, les ha permitido tener un proyecto más sólido: «Nosotros lo vimos claro, hablamos con ellos porque ya nos conocemos de la relación que hemos tenido todos estos años cuando hemos subido allí a trabajar y porque queríamos trabajar con la gente que ya sabe y que sabe más que nosotros, que sean nuestros aliados y poder construir así algo juntos que aporte un valor añadido».

Pirineos Sur, para cuya organización se presentaron cuatro empresas al concurso público abierto en diciembre del año pasado, se celebrará este año del 12 al 27 de julio y, además, del escenario de Lanuza, también tendrá programación en el valle, principalmente en Sallent de Gállego, aunque esa seguirá estando gestionada por la Diputación Provincial de Huesca.