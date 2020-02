Henry Kamen: "Cataluña siempre ha sido de otras entidades, como la Corona Aragón"

El separatismo catalán "es un mito total", puesto que "nunca ha existido, ni existirá, una Cataluña independiente", afirma el prestigioso historiador e hispanista británico Henry Kamen, quien resalta que la región catalana "siempre ha formado parte de otras entidades, como la Corona de Aragón o la propia España".

Kamen dedica su último libro, "La invención de España.Leyendas e ilusiones que han construido la realidad española" (Espasa), que se publica mañana, a interpretar algunas de las imágenes que con el tiempo han contribuido a formar una interpretación de España: Numancia, Santiago, Covadonga o la Inquisición, sin olvidar lo que denomina "la leyenda sobre el levantamiento de Cataluña (1705-1714)".

"Cataluña siempre ha formado parte de otras entidades, como la Corona de Aragón o la propia España", nunca ha sido una entidad independiente, insiste Kamen, quien desde hace mucho tiempo reside en Barcelona y está considerado como uno de los grandes especialistas en los siglos XVI y XVII en la historia de España, los que coinciden con la denominada Monarquía Hispánica.

A juicio del historiador británico, "el independentismo ofrece la perspectiva de separarse del pasado y soñar con un futuro que no existe. Si se toma en consideración alguna encuesta reciente, que subraya que el 60 por ciento de los catalanes no desea la independencia, se observa que el independentismo no es mayoritario".

"Otra cosa -afirma- es el nacionalismo catalán, que es muy fuerte e importante, está muy arraigado y tiene una larga tradición política tras de sí".

"La mayoría de los catalanes son nacionalistas pero no son independentistas", pues -señala- se observa que "ellos mismos no saben qué significa la independencia".

En su libro, Kamen no hace una mera digresión sobre la historia de España o sobre la tantas veces manoseada "idea de España", sino que aborda diversos mitos y los desmenuza pormenorizadamente para dar a entender que sin ellos no se puede comprender un cierto concepto nacional.

Así, en su obra afirma que "la realidad es lo que aparentemente sucedió, mientras que el mito es lo que debería haber sucedido (el pasado) o lo que esperamos que suceda (el futuro)".

En la entrevista Kamen destaca que "los mitos son una consecuencia de las circunstancias y muchos de ellos han contribuido de manera muy importante al desarrollo de un país. No se les puede rechazar, sino que hay que invitarlos a bordo, convivir con ellos y entenderlos."

Kamen reflexiona en su libro sobre la aparente contradicción que existe entre la idea de que "España es la nación más antigua de Europa", como señalan pensadores como Julián Marías, al que cita, y el hecho de que el himno nacional español sea uno de los pocos del mundo que carece de letra y no fue adoptado oficialmente hasta mediados del siglo XIX, al igual que la bandera.

Ambos factores, a su juicio, significan que "España tiene un problema para afirmar lo que es".

"Los himnos afirman una realidad que existe, pero el problema de España es que, como tiene dificultades para afirmar su propia cohesión, el himno y la bandera no son lo más importante."

Es mucho más importante, subraya, que los españoles "tengan un sentimiento común", que los cohesione, y esa falta de cohesión (o de afirmación de esta) "es un problema que todavía existe."

La relación de los españoles con su historia, como ciencia, se ha planteado siempre de tal modo que "han sido víctimas" de su propia historia, algo que se ejemplifica bien (pero no solo) durante el franquismo, cuando "el régimen impuso una manera de leer el pasado", afirma Kamen.

A su juicio, convendría "ayudar" a los españoles "a leer un poco más de su historia para que miren con otros ojos el pasado del país en el que viven."

El hispanista británico, que en su libro afirma que la monarquía española ha sido siempre "una institución en entredicho", elogia el papel desempeñado por el Rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I.

Ambos, cada uno en su tiempo y en su momento, "han actuado bien y han aceptado colaborar con todos" y, en estos tiempos la Corona "ha trabajado muy bien para afianzar la cohesión y la estabilidad entre los españoles y darles un cierto sentido de unidad", destaca.

Con respecto a si España es una "realidad histórica", como sostenía Américo Castro, o un "enigma histórico", como afirmaba su gran rival académico, Claudio Sánchez Albornoz, Kamen considera que es la suma de ambas cosas, sin que una visión pueda excluir a la otra.

"Hay otras visiones del pasado que tenemos que estudiar con más nitidez para llegar a entender la realidad de España", subraya.