Un homenaje muy personal a las artes escénicas

Durante mucho tiempo Javier Lahoz deseó escribir sobre el mundo del cine y sobre quienes lo construyen. «Siempre me gustó la idea de escribir un libro sobre cine, porque es un mundo que conozco, y que me gusta. Mi problema es que nunca había tenido muy clara la idea, hasta que hablando con Nacho Rúa, propusimos aunar esfuerzos, fuimos proponiendo ideas y me animé a hacerlo. Así, he dado rienda suelta a mi ilusión de siempre que es el cine», expresa Lahoz. El escritor presenta el martes Mis 100 del Cine Español, un libro con ilustraciones de Nacho Rúa con las que se retrata la figura de intérpretes que van desde Julia Caba Alba o Tony Leblanc hasta nuestros días, con actrices y actores como Antonio Banderas o Hugo Silva, entre otros.

El objetivo a la hora de escribir el libro fue, en palabras de su creador, «crear unos textos personales que se alejasen de las biografías o las trayectorias». «No he querido escribir una biografía porque hoy en día los datos de cualquier actor o película aparecen en cualquier sitio. En este libro me alejo un poco de eso para lanzar una mirada más personal, mis recuerdos, lo que sentí cuando vi una película y no otra, cómo descubrí a algún actor... es una mirada personal y propia, lo que cuentas aquí es lo que has vivido, y eso no puede contarlo ninguna otra persona excepto tú», destaca Lahoz.

Un centenar de actores y actrices dan vida a este libro en el que la intención es mostrar el cine español desde una perspectiva única y especial: «Es un recorrido desde los actores y actrices más clásicos en blanco y negro hasta los más actuales. Desde José Luis López Vázquez o Tony Leblanc, hasta Javier Cámara o Candela Peña. Hay gente que te gustaría que estuviera pero que al final no puedes meter porque no hay espacio y luego hay otros que consideras que no tienen una trayectoria muy prestigiosa. Pero no se trata de eso, son intérpretes que a mí me gustan, he seguido, o me hacen disfrutar». Por ello, se añade la dificultad de seleccionar qué historias quería transmitir el autor y cuáles no: «Al final por un motivo o por otro te gusta mucha gente. Hay quienes tienen carreras muy prestigiosas y que son muy populares, pero tienes que hacer una selección porque sería también muy pesado escribir sobre todo el mundo. Al fin y al cabo se trata de una mirada mía y hay actores que son muy conocidos, pero a los que he visto muy poco. Era importante que fueran intérpretes a los que yo conozca y haya disfrutado».

El libro es un homenaje al mundo de las artes escénicas. Así, a pesar de que el cine es el género predominante, también cumplen un papel fundamental a lo largo del libro el teatro y la televisión. Javier Lahoz destacó el equilibrio entre estos tres elementos: «Es una obra muy variada y al mismo tiempo rinde homenaje a la gente de la comedia, del drama, o que hace series de televisión. He intentado hacer algo variado que no fuera muy pesado. Son disciplinas diferentes pero todas ellas tienen su nexo de unión, están en una misma línea. En el teatro el trabajo será mucho más intenso porque tienen que representar a diario, pero en televisión el ritmo será diferente porque se trabaja a otra velocidad. Al final tú como consumidor disfrutas a través de la pantalla o en el teatro del trabajo actoral de una manera general, lo que yo he querido desde el arranque del libro ha sido poner en valor el trabajo de los actores y actrices, y en especial del cine español», concluye Javier Lahoz.