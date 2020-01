"Los compositores estamos hoy bastante guerrilleros"

–¿Cómo surge la idea de componer 'Nada será igual'?

– Este disco está dedicado a mi hijo, porque cuando lo compuse estaba embarazada de él y quería plasmar con mi música las sensaciones y miedos de cuando esperas a tu primer hijo. A partir de ahí surgieron canciones de situaciones cotidianas y de temas que me preocupaban en ese momento. Temas actuales como el cambio climático, o más nostálgicos, dedicados al mundo rural.

–Entonces, ¿a partir de esos miedos durante el embarazo surge el disco?

–Sí, nace un poco de la ilusión por la espera y de esa mezcla de emociones y de miedos por enfrentarte a algo nuevo, desconocido e importante como es tener al primer hijo.

–El disco es el segundo en su carrera en solitario, ¿qué diferencias pueden apreciarse con respecto a su trabajo en el grupo?

–La principal es que ahora las composiciones son solo mías y no tengo que ponerme de acuerdo con varias personas como antes, cuando éramos un grupo numeroso y las composiciones tenían que ser a gusto de todos. Cuando se compone individualmente es distinto. Ahora le he cogido el gusto a componer las canciones yo misma y a estar sola en ese proceso creativo, porque veo que me ayuda más a buscar en mi interior y a expresar un poco más las cuestiones y preocupaciones individuales que tengo.

–¿Cómo ha resultado el proceso creativo hasta el lanzamiento del disco?

En esta ocasión fue todo de forma muy evolutiva con mi embarazo, porque cada vez iba teniendo más tripa y más canciones. En algunos momentos, cuando grabé las canciones en el estudio tenía que dejar de cantar, sobre todo con las voces de Nada será igual, y para mí que los músicos vieran desde un primer momento lo que quería transmitir fue muy gratificante.

–¿Qué quería transmitir?

–Con el disco anterior las canciones estaban pensadas para un estilo más acústico. En este, las canciones estaban pensadas para grabarse con batería, bajo y guitarra, y creo que quizá son más rockeras por decirlo de alguna manera, más rápidas, y tienen mayor cabida ritmos más potentes. El anterior era un disco más tranquilo y este es un disco que ha quedado muy lleno y que camina muy bien desde el principio.

–¿Cuál ha sido el tema más complejo de componer?

–En realidad todos tuvieron su punto de complejidad en algún sentido, pero si tuviera que decir alguno me quedaría con El respirar de las piedras, porque aunque es sencillo a su vez tiene sus contratiempos, y su pulso y su ritmo son distintos a los demás.

–¿De qué trata este tema?

–Es un tema dedicado al mundo rural. En él hablo de mi pueblo pero es una visión que cualquiera que viviera en un pueblo podría sentir, ya fuera en Asturias, Aragón o Extremadura.

–¿Considera la música un buen instrumento para hacer crítica social?

–Sí, yo creo hoy en día quitando el reggaetón y el trap, la música en general dice algo y es contestataria en algunos temas. Los compositores estamos bastante guerrilleros en ese sentido, con temas como el de la España vaciada, o algunos más políticos como el empoderamiento de la mujer o el malestar por la situación política de nuestro país.

–Acaba de lanzar su segundo disco, ¿cómo valora la acogida que está teniendo?

–El primer single, sacamos un video-lyric y llevamos más de 100.000 visitas en el canal de YouTube. Partiendo de esa base estoy más que contenta, he batido récords en mi carrera y seguimos creciendo.

–Además próximamente comenzará una gira por Aragón.

–Por ahora aún no he podido empezar. El primer concierto estaba programado para hace un par de días y con el temporal ‘Gloria’ no pudimos acceder a Alcorisa y tendremos que esperar un poco para empezar la gira. Tenía muchas ganas de estrenarme en Alcorisa que es mi pueblo, y muchas ilusiones, pero tendremos que esperar para recibir esas sensaciones del público.