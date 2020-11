Iguana Teatre fija su mirada en las mujeres en la Guerra Civil

La Guerra Civil fue un hecho histórico decisivo en la España del siglo XX, con un golpe de estado que anuló los sueños de mucha gente. Supuso la ruptura total con el pensamiento más progresista y la regresión social. Pero, sobre todo para las mujeres, quebró sus esperanzas de igualdad y libertad, con la idea de recluirlas al espacio familiar y cotidiano. Y es, a partir de esas ideas y del libro Dones republicanes. Memoria de la Guerra civil a Mallorca, de Margarita Capellà, que Iguana Teatre ha construido su Luz quebrada. Historias de mujeres, guerra y República.

Y es que son esas ideas precisamente las que la compañía quiere expresar: «Las esperanzas rotas de las mujeres −jóvenes, niñas y adultas− que vivieron en aquel tiempo oscuro. Queremos recuperar la vida de las mujeres que fueron encarceladas, no por sus ideas políticas, si no por ser hijas, mujeres o hermanas de algún hombre relacionado con las izquierdas. Y reivindicar el papel de otras mujeres, activistas, fuertes y valientes, que se atrevieron a enfrentarse con quienes las preferían calladas. Todas ellas, mujeres que han vivido un drama espantoso, que han sufrido toda la vida, pero que a pesar de ello consiguieron seguir adelante», indica la promoción de una obra de teatro que llega al Teatro de las Esquinas con un nuevo horario (miércoles, a las 19.30 horas debido a las restricciones decretadas por la pandemia) y dentro del ciclo Mujeres a escena que se inauguró la semana pasada.

Así, en esta Luz quebrada son tres actrices (Marina Domínguez, Catalina Florit e Irene Soler) las que cuentan las historias de estas mujeres que hasta ahora permanecían calladas, por las presiones o por miedo a recordar. Y, sobre todo, porque «tenían interiorizado el sentimiento de ser muy poco importantes, o incluso de ser culpables», como dice Margalida Capellà en el recopilatorio de entrevistas Dones republicanes. Memòria de la Guerra civil a Mallorca a partir de las cuales se ha realizado la dramaturgia. «No era consciente de estar llenando un vacío, pero poco a poco me di cuenta que todas aquellas mujeres habían sufrido un doble silencio: el de la dictadura y la represión, claro, pero también el de la historiografía, que no las había tenido en cuenta», dice Capellà. Así, Iguana Teatre recupera estas historias en clave de mujer para mostrar un fragmento de la historia que, hasta no hace mucho, no parecía interesar, porque no era la historia del protagonista.