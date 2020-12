In Materia lanza el videoclip de 'Huir no sé'

In Materia acaba de lanzar el videoclip de Huir no sé, obra de Ana Escario, tercer sencillo de este viaje de emociones que es su álbum Infinito Tripular. A este tercer trabajo de la banda no lo ha conseguido detener ni todos estos meses oscuros. La grabación ve la luz tras lo peor de una pandemia que nos ha transformado como sociedad y como individuos. “¿Cuántas veces te han dado ganas de abandonarlo todo? Todos tenemos nuestros momentos de dudas, de miedos, de deseos, de laberintos internos que nos hacen cuestionar hasta lo más cercano, nuestras relaciones, nuestra vida. Y a veces no es fácil enfrentarse a esto solo.

Huir no sé habla de la importancia de tener a alguien a lo que agarrarte dentro de este mundo. Es un canto a seguir, a continuar, a resistir, un ¡VAMOS!”, explica su cantante Óscar Gómez.

In Materia, que asegura encontrarse en el mejor momento musical de su historia, además, está de enhorabuena: Infinito Tripular fue mejor disco aragonés por votación popular en Aragón Musical la segunda semana de este mes de diciembre de 2020.