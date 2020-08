Un Incendio para reivindicar la cultura urbana aragonesa

Ante un panorama cultural que necesitaba mostrarse más allá del underground, la nueva generación de artistas aragoneses se pone frente a la cámara sin esperar a que nadie les descubra, ellos mismos lo hacen. Así surge Incendio, un programa cultural centrado en el arte urbano y en quien lo produce. Una idea que surge de Carlos Ena y Martian Insomnia, y que tiene previsto ver la luz el próximo septiembre a través de su canal de Youtube.

Hace un año, Carlos Ena se encontró con la Generación Z (los nacidos entre 1994 y 2010) de Zaragoza, que había ido generado un caldo de cultivo perfecto para renovar la escena local: «Son una generación bastante preparada gracias a que han tenido desde siempre un acceso total a toda la cultura desde su móvil. Por otra parte, han generado un gusto estético de mucho peso que tiene que ver con el uso de Instagram por parte de todo el entorno artístico». Desde entonces ha ido conociendo a los artistas que componen esta escena, viendo su potencial, la conexión y el espíritu colaborativo que hay entre ellos.

Incendio, que es el título del proyecto, se estructura como un programa audiovisual en torno a las entrevistas, aunque también busca experimentar con nuevos formatos, «Tenemos otro tipo de piezas como el concierto de fin de gira que dio en Las Armas El Momo o el seguimiento de una mañana en la que Nico Bonet que fue por el centro gastando dos carretes de (cámara) analógica una entrevista a Lionware hecha únicamente con preguntas de sus seguidores o el resumen de año y medio del grupo Rosin de Palo» ,comenta Carlos Ena.

Principalmente el equipo se compone por Carlos Ena, quien dirige el programa, escribe las entrevistas y edita los vídeos. Por su parte, Martian Insommia (Juan Bernard), diseñador gráfico, se dedica a las publicaciones en Instagram (@el_incendio_) y al diseño de los carteles. Ambos deciden qué artistas van a entrevistar y cómo encajan dentro del programa. También han contado con la ayuda de algunos filmmakers como Christian Joven, Nico Bonet, Raúl Bejar, Cosme Fajardo, Ray Yanes o Nano K.

Uno de los diseños de Martian Insonmia (Juan Bernard)

El primer programa fue presentado en Zaragoza como parte del festival Espabila (una exposición en la que participaron artistas de la escena local) el pasado otoño. En él se mostró una entrevista a la DJ Ms Von Disko (Candela Mordisko), una de las fundadoras del colectivo musical Face Down Ass Up que suele trabajar en la sala Las Armas, en Zaragoza. Pero el estreno de este escaparate cultural se ha ido retrasando desde entonces: «Queríamos ir lanzándolo porque creíamos que tampoco era cuestión de un programa final con todas las piezas si no ir generando contenido y que también tenía bastante importancia todo el camino que fuera recorriendo», explica Ena. «Cuando lo teníamos al 80% me salió trabajo en Madrid como editor de vídeo».

A un mes del estreno, Incendio se encuentra casi completado, y aunque sus creadores habrían preferido realizar un evento para celebrarlo, con la situación sanitaria actual lo imposibilita, por lo que su lanzamiento será únicamente on line.

Sobre el futuro del programa Ena explica: «Independientemente de que Incendio tenga mayor o menor continuidad, personalmente me habrá servido para experimentar con la edición y para conocer y mostrar el trabajo de un montón de gente interesante que son un reflejo de su generación».

No es la única propuesta que busca descubrir la escena zaragozana, Esto no es un museo o Paladar Magazine son otros proyectos que han visto la luz en los últimos meses en la red.