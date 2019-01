El indie de Viva Suecia y Zahara, en Barbastro

La mejor música independiente nacional y local volverá a citarse los días 28 y 29 de junio en Barbastro con la duodécima edición del Polifonik Sound. Un total de 26 grupos y artistas se darán cita en un evento musical que prácticamente marca el inicio de los festivales del verano. Viva Suecia, Second, Zahara o Carolina Durante, entre otros muchos, en el recinto ferial, Marlango en la bodega El Grillo y La Luna o Sidonie en formato Dj`s en la Terraza Turmeon son algunas de las apuestas musicales de esta nueva edición de un festival que quiere hacer cómplice a la ciudad de Barbastro por entero. El recinto ferial contará como viene siendo habitual en las últimas ediciones con dos escenarios en los que se alternarán los conciertos: Guara Somontano, en el interior, y el escenario AMBAR, en el exterior.

Los codirectores del certamen, Iván Arana y Luis Moya, presentaron ayer en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) el festival junto al alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela; y Juanjo Javierre, representante del área de Cultura de la DPH. También asistieron representantes de algunos de los patrocinadores del evento, como el responsable de marca de Ambar, Javier Pomar; y el gerente de la bodega El Grillo y La Luna, José María Cidad; el manager de Turmeon, Martín Jaime.

Los organizadores se han esforzado al máximo con el cartel de este año, como explicó Luis Moya. «Ha sido el cartel más complicado, con apuestas tan contundentes como Second o la artista total Zahara, elegantes como Marlango y curiosas y especiales como Cupido». A ellos se suma «Sidonie como el centro de la fiesta del Coso barbastrense con un completo elenco de Dj’s». Moya no se olvidó tampoco de «esos grupos revelación con los que nos gusta sorprenderos. Venís por los grandes grupos y os marcháis con nuevos descubrimientos», señaló. El codirector dejó claro también que «los grupos que están con nosotros es porque lo desean. Hago una llamada a la moderación en las expectativas económicas de los grupos, para que se puedan adaptar a pequeños festivales como el nuestro, porque si no es así, este tipo de encuentros musicales se perderá», reconoció.

CAMPAÑA LEVÁNTATE! / Este año, este festival inquieto se presentó con un cortometraje que da sentido a la campaña que se ha dibujado para esta nueva edición, bajo el sello de la agencia barbastrense Stendhal Studio. El cortometraje tendrá también formato de spot para promoción y ha sido dirigido por el Marcos Ronsano, bajo la producción de Cowper Films. Levántate! es una campaña que pretende motivar y despertar la curiosidad de ese público que todavía no conoce el PolifoniK, como explicó Iván Arana en la presentación. «Queremos llegar a la gente que todavía no nos conoce y motivarlos para que vengan al PolifoniK. Sabemos que luego se convertirán, como tantas veces ha sucedido, en los mejores embajadores del festival», apostilló.

El festival ha convertido al Somontano en referencia nacional de un estilo de música que cada vez cuenta con más adeptos y que el año pasado recibió 4.000 visitas, más de la mitad procedentes de otras provincias y Comunidades Autónomas, que dejaron en la ciudad una inversión de 170.000 euros y el cartel de completo en todos los alojamientos de la ciudad y muchos del entorno.