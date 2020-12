Isabel Coixet: «Cada público se monta una película diferente, es un orgullo»

El ciclo de coloquios La buena estrella sigue con su curso más atípico ya que en sus últimas ediciones ha cambiado al formato virtual por la situación de la pandemia del coronavirus. Fue este miércoles el turno de presentar el último trabajo de Isabel Coixet, Nieva en Benidorm. Luis Alegre, conductor de este ciclo, conversó vía streaming con su directora y con Ana Torrent, quien participa en el filme.

Peter (Timothy Spall), un hombre sombrío a punto de jubilarse, decide viajar a Benidorm para reencontrarse con su hermano. Al llegar a la ciudad costera no solo descubre que este se encuentra desaparecido sino que regentaba un club de burlesque. Coixet comentó que la idea de escenificar la película sobre Benidorm surgió durante la grabación de un documental sobre la decadencia del Mediterráneo, los efectos urbanísticos y medioambientales de la zona. Al llegar allí, a Coixet le impactó la variedad y el choque de culturas y de formas de entender la vida: «Es como llegar a otro planeta». Esta diversidad, apuntó Alegre, se ve reflejada en los personajes «muy ricos y sugerentes», como el de Ana Torrent, una asistenta de hotel, fanática religiosa y fetichista.

Con Benidorm como fondo otoñal y romántico, Isabel Coixet construye una historia de segundas oportunidades, de descubrir el amor cuando todo parece perdido. Ahora que las salas de cine no pasan por su mejor momento, Luis Alegre describió «un homenaje a las salas de cine» precisamente por el ambiente que genera la película y que no se consigue en plataformas digitales, «sin faltarle el respeto a ellas».

Ana Torrent comentó que su personaje, lleno de matices y de extravagancia, siguió un proceso de creación más allá del guion. Con la ayuda de la directora fueron creando el papel a medida que avanzaba el rodaje. Esos « detalles intangibles son los que llenan la película», apuntó la directora.

¿Por qué Ana Torrent para este papel? fue una de las preguntas que surgió durante el coloquio. Coixet, contó, no buscaba representar el estereotipo que se puede asociar a una asistenta de limpieza, y que aunque dudaba de los papeles, quería contar con Torrent para el largometraje: «Siempre que la he visto en la pantalla me la he creído». Carmen Machi interpreta a una agente de policía amante de Sylvia Plath, poetisa que vivió unos meses en Benidorm en 1952, antes de la construcción del primer rascacielos de la ciudad. Nieva en Benidorm, señaló Coixet, es a su modo un homenaje también ella, que en sus diarios describió una plenitud durante su instancia en Benidorm.

Personajes construidos a base de pinceladas y cuya presentación los marca durante toda la historia, romances y escenarios casi de ensueño, confluyen en una película «muy suya», como describió Alegre. Coixet remarcó que en Nieva en Benidorm surge en un momento donde como espectadora no quiere que se lo den todo explicado y que durante otros coloquios la percepción de su historia ha ido variando, dando lugar o todo tipo de teorías «cada público se monta una historia diferente. Eso es un orgullo», concluyó la directora.