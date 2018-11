Isaki Lacuesta «Como cineasta me he vuelto más transparente»

Isaki Lacuesta (Girona,1975) buscaba niños que hubieran nacido después de la muerte de Camarón para rastrear qué quedaba de él en la Isla de San Fernando y se encontró con Isra y con Cheíto, dos hermanos que acababan de perder a su padre y que hablaron de sus sueños y miedos ante la cámara en La leyenda del tiempo (2006). Han pasado más de 10 años desde ese primer encuentro y los tres han permanecido en contacto. Ahora Lacuesta vuelve a filmarlos a través de un mecanismo de ficción que tiene la voluntad de seguir sus pasos a lo largo del tiempo, en esta ocasión a través de su retrato en la edad adulta. El resultado es Entre dos aguas, una de las películas más importantes del año que obtuvo la Concha de Oro (la segunda para el director tras Los pasos dobles) en el pasado Festival de San Sebastián.

–¿Qué tipo de resonancias simbólicas contiene el título Entre dos aguas?

–Cuando murió Paco de Lucía, Diego Dussuel, el director de fotografía, me propuso llamarla así. A mí no me convencía porque con La leyenda del tiempo se generó confusión ya que mucha gente pensó que era una película sobre Camarón. Pero poco a poco ese título se impuso porque fue adquiriendo más y más sentido: dos hermanos, uno a cada lado de la ley, el río y el océano y esa idea de que ya no son niños, pero tampoco adultos que hayan encontrado su lugar en el mundo.

–¿En qué momento se dio cuenta de que quería seguir contando la historia de Isra y Cheíto?

–Siempre existió esa fantasía de seguir filmándolos. De hecho, algunas secuencias, como la del árbol en el que se miden los personajes de pequeños, las pensé para que existiera un punto de unión entre el presente y el futuro. Pero hace cinco años Cheíto se hizo militar y volvió de África de una misión, y eso me pareció como el inicio de una novela de Joseph Conrad. Y empezamos a fabular.

–Si La leyenda del tiempo era una película de iniciación, ¿cómo definiría Entre dos aguas?

–Se encuentra a medio camino entre el desencanto y la lucha. Los personajes no saben si continuar o tirar la toalla. Son dos formas complementarias de enfrentarse al mismo problema: la familia y el trabajo.

–¿Quería hacer un retrato social sobre la falta de oportunidades en la España de hoy?

–No era la intención inicial. Pero al volver a filmar allí, se terminó colando la situación actual, el desamparo social, las dificultades económicas y laborales. No quisimos subrayarlo, pero no se podía obviar, porque es algo que forma casi parte del paisaje.

–¿Cree que mucha gente puede confundirla con un documental?

–Si la consideran así es que la hemos hecho bien, porque nos hemos esforzado en que sea lo más transparente posible. Que no se note la iluminación, que las actuaciones sean naturales, que el texto no parezca escrito. Pero es una ficción y hay que decirlo para que se valore el trabajo de interpretación de Isra y Cheíto. Está más cerca de Maurice Pialat y Satyajit Ray que de Flaherty.

–Tanto Apuntes para una película de atracos, de León Siminiani, como Entre dos aguas comienzan con un parto natural.

–Creo que tiene que ver con el paso de verdad a la edad adulta. Luego he meditado sobre el asunto y creo que el cine ha expulsado el 90% de las cosas físicas más habituales y las ha convertido en tabú. No vemos partos, muertes, menstruaciones, eyaculaciones, varices... Empezar así era como una declaración de intenciones.

–Lo mismo ocurre con el sexo. Hay una escena de una enorme intimidad.

–Es raro ver sexo con amor. O se filma como un videoclip o entra dentro de la pornografía y de la cultura de la violación.

–Hemos visto la evolución de Isra y Cheíto. ¿Y la suya?

–Siempre me había preocupado en hacer filmes muy heterodoxos, que mezclaran estilos, en los que colisionaran propuestas, casi como colajes. Era una cuestión muy temperamental. Con La próxima piel y ahora con Entre dos aguas he intentado potenciar más la empatía entre personaje y espectador. Me he vuelto más transparente. Ya no se ve tanto al cineasta a través de sus juegos, sino que prevalece la emoción de la historia. Ya sabes lo que se dice: la juventud es barroca. Siento que estoy saliendo de la adolescencia para convertirme en un adulto como director.