J Heras: «Hago la música que quiero en todo momento y eso se nota»

Compositor, guitarrista y productor zaragozano, el artista Javier Heras, con el sobrenombre de JHeras continúa con su carrera musical. Su último trabajo, Matar o morir, lanzado el pasado 2 de abril, consiguió una gran repercusión en You Tube y redes sociales. A los dos días de ser publicada, tenía ya 100.00 reproducciones. Recientemente ha fichado por la compañía discográfica Warner Music Spain .

De la mano del productor Dabruk, el zaragozano se ha ido moviendo de una faceta más intimista, tratada en sus primeros temas, a Matar o morir, donde el artista se adentra a explorar sonidos más bailables con los que quiere llegar a un volumen mayor de público. De todas formas, no esperaba el recibimiento que tuvo a los pocos días de su lanzamiento, «tanto para mí como para todo el equipo fue una gran sorpresa y el impacto que tuvo tanto en las redes, como en YouTube y en Tik Tok con los bailes, fue algo inesperado», apunta JHeras.

Tras sus anteriores temas, el músico se adentra a explorar nuevos sonidos y composiciones. «Hasta ahora había estado trabajando en una línea más melódica y una música así más sentimental, se podría decir, y con esta canción, al escoger productor, Dabruk, queríamos intentar conseguir, la fórmula, entre comillas, de algo más comercial. Más bailable y animado, yo creo que lo hemos conseguido y estamos contentos», explica el artista.

Para elaborar Matar o morir, J Heras ha contado con el productor musical Dabruk, quien le dio una nueva visión compositiva para su tema: «Él tiene el 50% de la importancia de este tema porque era el que desbalanceaba y me hacía salir a ese contexto más comercial. A lo mejor yo creaba melodías o una letra demasiado sentimental o melancólica y él dirigía para darle giros más animados. Él tiene gran parte de culpa en Matar o morir y le estoy súper agradecido por su trabajo y por cómo han ido las cosas».

Quedan atrás temas como Grandes, Mañana será tarde o Si estás aquí, con los que el zaragozano se ha ido haciendo un hueco en el panorama musical, ahora JHeras quiere centrarse en la puerta que se ha abierto con Matar o morir: «Yo creo que en esencia si escuchas todos los temas y me reconoces en ellos, hay temas más íntimos escritos sobre desamor y cosas personales que conectan con menos público pero de una manera más fuerte. Con este tema queríamos llegar a más público».

De su futuro dentro de la industria musical no quiere dejar nada por sentado, ni encerrarse en etiquetas que le puedan limitar: «No me quiero definir dentro de un género o línea concretos. Si que es verdad que hago la música que quiero en todo momento y eso se nota y conecta con la gente. Alguien se puede sentir súper arriba un lunes o un viernes y al contrario».

La temática de sus canciones, cuenta el artista, viene definida por su situación emocional, con altibajos, como no deja de ser diferente a la vida de cualquier persona: «Al escribir también afecta, con mis cambios de humor, y hay canciones que salen más alegres y otras que salen más tristes», señala.

El recibimiento de su tema Matar o morir no es la primera sorpresa que JHeras ha venido recibiendo desde que se dedica a la música. En el 2020, junto al artista Zetazen, recibió el disco de oro por la canción Llórame:_«Llevo mucho tiempo trabajando con Zetazen mano a mano, un artista madrileño. Él tenía la canción compuesta con una base y decidimos darle la vuelta y hacer una versión acústica. Yo llevo desde pequeño guitarra en el conservatorio, hicimos el arreglo del tema y nos llevamos también la gran sorpresa de que tuvo buena acogida, no solo en el inicio sino que se mantuvo muy en primera línea y llegó al disco de oro», comenta el zaragozano.

Su trayectoria no se queda en los números de visitas de You Tuve, la compañía discográfica Warner Music Spain le fichó recientemente, lo que le ha servido al artista como respaldo: «Tener el apoyo y las herramientas que dan se nota también a la hora de poder planificar».

Con ello JHeras comienza a dislumbrar los que serán sus próximos trabajos: «Hasta el año que viene voy a estar sacando cada mes y medio un single y para el año que viene, la idea es hacer una agrupación y sacar un álbum», cuenta el cantante.

Poco puede contar de su futuro musical, pero JHeras apunta a sus próximos temas que se irán sucediendo la lo largo de este año y que contarán con alguna que otra sorpresa: «Hay colaboraciones sobre la mesa con artistas de talla nacional», concluye el zaragozano.

Actualmente, Javier Heras trabaja en solitario, pero sus inicios en el mundo de la música vinieron marcados por colectivos, uno de los primeros, como parte de la banda Cómplices del viento, formación zaragozana nacida en el 2012, logrando el primer puesto en del concurso de composición para jóvenes talentos ¡E.S.O es música!, celebrado en el 2014 en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

J Heras participó a su vez en el festival Coca Cola Music Experience On The Beach del 2016 de guitarrista junto a Sara Serena y en el 2019 fue miembro de la banda del aragonés Luis Costa. Aunque sin fecha fija, el artista y compositor y guitarrista señala que su próximo tema verá la luz en mayo.