Jaime Ocaña se mete en la piel de un Goya «gamberro»

Si Goya levantara la cabeza para dirigirse a los españoles, ¿qué les diría? «Hablaría del siglo XXI, de la actualidad, de los móviles...», asegura Jaime Ocaña, que desde mañana y hasta el domingo se mete en la piel del pintor de Fuendetodos para la obra Goya desenfrenado, que podrá verse en el Teatro del Mercado.

Ocaña interpreta a la estatua de Goya, que por unos días cobra vida para hablar «del siglo XXI, más que del XVIII, que es el suyo». El actor considera que en este espectáculo Goya es un «incendiario, se ha vuelto un pequeño gamberro» como se demuestra en el cartel de la obra, que aparece como Golla. «Tiene una explicación, que se da a mitad de la obra», señaló el actor sin querer avanzar nada más.

Los temas que trata este Goya son, como en anteriores espectáculos de Ocaña, «las nuevas tecnologías, las redes, internet o el teléfono móvil, que yo no tengo; pero también de indumentaria, información, la posverdad y la forma de hablar, desde la perplejidad y el absurdo». En definitiva, se trata de «coger a un intocable» como puede ser Goya y que «hable con soltura y libertad de lo que le apetece». Uno de los temas que casi no toca es el de la política. «Hay poca –asegura Ocaña– porque es complicado meterse y ser proporcional. No menciono políticos, aunque tengo ganas».

El actor señaló también que para poner en marcha la función hubo un largo «proceso de documentación». Desde adolescente le gusta Goya o El Bosco, desde la época en la que «ir a un museo era una obligación», así que su primera inspiración fue visual para llegar a un «relato divertido y lo más exacto posible, aunque más divertido que exacto».

Goya desenfrenado tenía que haberse estrenado en junio pero las bajas laborales que arrastra la sección de oficiales eléctricos y la imposibilidad de cubrirlas todas provocó el retraso. Ahora, llega al Teatro del Mercado tras haberse visto en Huesca, donde «fue muy bien acogida».