Javier Ruiz Caldera:«Los cómics fueron mi refugio de infancia»

Hace 15 años, a Javier Ruiz Caldera (Viladecans, 1976) le había dejado una novia. Su amigo J. A. Bayona le invitó a airearse unos días en Festival de Málaga, donde coincidió con un famoso productor español, que le propuso embarcarse en un proyecto de Zipi y Zape que tenía entre manos. «Huy, no, gracias, yo lo que quiero hacer es una película de Superlópez», le soltó Ruiz Caldera. El productor, de forma amable, le dijo que parara el carro. «Javi, es una película muy complicada, con muchos novios, y tú solo has rodado un cortometraje…». A Ruiz Caldera nunca se le fue de la cabeza rodar algún día Superlópez y hoy, tres lustros después, puede decir que el viejo sueño de llevar el tebeo de Jan al cine se ha hecho realidad.

–En tres años ha rodado Anacleto: Agente secreto y Superlópez. ¿Hasta qué punto ha sido importante el cómic en su vida?

–De niño no me interesaba el deporte, era más de leer cómics. Leía de todo: Mortadelo y Filemón, Superlópez, Spiderman, Los cuatro fantásticos. No sabía qué era español y qué era americano. Para mí todo era el mismo universo. Los cómics, pues, han sido mi lugar de refugio infantil y mi forma de socializar con la gente a la que también le gustaban los cómics. No éramos muchos, dos o tres, pero nos pasábamos el recreo en el banco hablando de lo que habíamos leído la noche anterior mientras los demás jugaban a fútbol.

–¿Su afición por el cine viene también de su infancia?

–Pues me encantaría poder decir que de pequeñito ya quería ser cineasta, pero no es así... Siempre me han interesado los mundos de ficción, es cierto, pero vengo de una familia que no tiene nada que ver con el cine, así que ser director era algo mitológico, inconcebible. Todo me viene por una reunión de amigos del cole. Yo había dejado de estudiar y un amigo mío desde los cuatro años me dijo que estaba estudiando en la ESCAC [se refiere al montador Jaume Martí, colaborador habitual de J. A. Bayona] y que por qué no me apuntaba. Lo hice sin saber muy bien lo que iba a hacer. En mi caso, en la formación encontré mi vocación, y no al revés.

–En sus cinco películas, desde Spanish movie a Superlópez, la comedia es un elemento crucial. ¿Qué le atrae del género?

–La comedia siempre me ha interesado como espectador. Yo empecé haciendo cortos de género en la escuela de cine, pero cierto día hice uno que era una comedia (Treitum, 2000) y a partir de ese momento entré en la industria y se me empezó a considerar un director de comedia. No voy a negar que no se me da mal [ríe], pero espero poder hacer muchas más películas de otros géneros.

-Superlópez es una película de aventuras superheroicas, pero también es una comedia costumbrista y un triángulo romántico.

–Más allá de las dificultades técnicas, el gran reto era equilibrar la aventura fantástica con el costumbrismo. Y era imprescindible meter a Superlópez en un entorno lo más realista posible: es un tipo que trabaja, mileurista, que le gusta una chica, que tiene amigos… pero que luego tiene que enfrentarse a robots gigantes y extraterrestres. En cuanto al romance… me gusta como eje en mis películas, creo que le da mucha potencia a las historias.

–En la película se bromea sobre lo incompatible de ser superhéroe y español. Y se enfatiza su mediocridad como forma de sobrevivir en un país en el que el talento y la gracia están mal vistos.

–Así es. Parece que estemos programados para desprestigiar el talento ajeno. Aquí el que saca buenas notas tiene 20 apodos distintos y es carne de bullying. En este país, al que destaca en algo creativo le metemos caña, le queremos igualar por lo bajo. El caso de Rosalía es flagrante. En cualquier caso, creo que la película tiene un mensaje bonito: posiblemente te criticarán y despertarás envidias, pero nunca dejes de ser lo que eres...