Javier Segarra 'resucita' al Mario de Miguel Delibes

«Todos tendremos nuestra hora», dice la sabiduría popular. Ahora ha llegado La hora de Mario. De Mario López Collados, celebridad oculta de la novela de Delibes, Cinco horas con Mario. Tras décadas escuchando la versión de su esposa, Mario López estará sobre las tablas del Teatro de las Esquinas del 1 al 3 de noviembre para narrar su versión de los hechos: «Cinco horas con Mario lleva ya muchos años escrito y ha sido representado en teatros de toda España. Después de tantos años, Mario tendrá algo que decir», valora el actor Javier Segarra, que da vida al Mario de la ficción.

Santiago Gascón, creador del texto, añadie: «Tengo un gran respeto al trabajo de Delibes y me he leído varias veces esta novela. Querer darle respuesta es complicado, pero nos pareció buena idea que el personaje de Mario cobrase vida». En este sentido, Gascón destaca que «una tentación en torno a la obra fue que Mario ajustase cuentas con su mujer», aunque en palabras del escritor «daba para un texto demasiado serio que no llegaba al nivel de Delibes». Y añadie que el objetivo de la función es que los espectadores disfruten: «Queremos que la gente se divierta, porque son temas muy serios pero tenemos que reírnos también de lo serio».

Así, aunque es una comedia sobre temas serios, Segarra asegura que el respeto a la obra es máximo. «Hemos tardado 13 meses en decidir qué texto se iba a representar porque el respeto es máximo. Hemos descartado más texto del que se va a representar, ha resultado una selección muy ardua. Pero el resultado es un texto precioso y asobre el escenario le damos el toque divertido, porque al final hablamos de situaciones reales, amor, desamor... y el desarrollo es muy bonito porque desde el principio hemos sido fieles a la novela», concluye Segarra.