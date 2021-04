Javier Valero: «El proyecto de Musethica tiene un valor increíble»

Gracias a Musethica, algunos afortunados van a poder escuchar en Zaragoza a uno de los cuartetos de saxos con más proyección del panorama musical español. Synthèse Quartet se formó en el año 2017 y desde entonces ha ofrecido cerca de 80 actuaciones por casi todo el país. Uno de los miembros de esta joven formación es el zaragozano Javier Valero, que, curiosamente, aún no había actuado junto a sus compañeros en su ciudad.

«Me hace mucha ilusión tocar delante de mi familia y mis amigos. Nos faltan muy pocas comunidades por visitar y no podía ser que todavía no hubiéramos actuado en mi casa», indica Valero, que esta semana cumple 24 años. Eso sí, los afortunados que puedan disfrutar en vivo del cuarteto no serán muchos. A lo largo de esta semana realizarán nueve actuaciones en distintos centros sociales de la ciudad siguiendo la filosofía de Musethica, y tan solo se ha programado un concierto abierto al público. Será el viernes a las 19.00 horas en el salón de actos del Edificio Caja Rural de Aragón, una cita para la que se agotaron las entradas hace ya diez días.

«Lo buenos es que se va a retransmitir en 'streaming' y así al menos podremos llegar a más gente», apunta Valero, que toca el saxo soprano y está acabando su formación en el Conservatorio de Salamanca. Fue ahí precisamente donde formó el cuarteto junto a sus compañeros: Ángela Romera (saxo alto), Ismael Arroyo (saxo tenor) y Raúl Flox (saxo barítono). Para estos conciertos, la formación estará acompañada del profesor y reconocido músico Mariano García. «El proyecto de Musethica tiene un valor increíble. Además de la labor social, permite que los estudiantes cojan experiencia y toquen en directo, algo que no es habitual», destaca Valero.