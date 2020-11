Jean Toussiant abre el club de jazz en la sala Multiusos

Jean Toussaint (saxo tenor), Antonio Mazzei (piano), Horacio Fumero (contrabajo) y David Xirgu (batería) serán los encargados de abrir mañana viernes (19.30 horas) en el Auditorio el Festival de Jazz de Zaragoza.

Jean Toussaint nació en Saint Thomas (Islas Vírgenes) en 1960 y pronto se trasladó a Nueva York. A finales de los años setenta estudió en la prestigiosa Berklee College of Music y comenzó a tocar junto a Wallace Roney. Desde 1982 hasta 1986 formó parte de Art Blakey and the Jazz Messengers, una de las formaciones imprescindibles de la historia del jazz liderada por uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. En los Messengers compartió giras y grabaciones con músicos como Terence Blanchard, Lonnie Plaxico, Donald Harrison o Mulgrew Miller.

En 1987 fijó en Londres su residencia. Desde entonces ha protagonizada una importante carrera como líder de sus propios proyectos, aunque también ha sido llamado para actuar junto a históricos de la magnitud de McCoy Tyner, Gil Evans, Max Roach, Horace Silver o Cedar Walton. Toussaint es conocido por un sonido poderoso que, unido a la riqueza de su fraseo y la originalidad de sus creaciones, hacen de él un músico singular, actual pero respetuoso a la vez con la tradición del jazz moderno.

Aunque para ser exactos el festival lo debería abrir Terela Strings & Songs pero, «debido a complicaciones sanitarias derivadas del covid-19, será sustituida por Medio Sexteto, trío formado por Toto Sobieski, Alex Comín y José San Martín. Serán ellos los encargados de telonear a Jean Toussiant con el que la sala Multiusos abrirá su club de jazz que se mantendrá con vida hasta el 22 de noviembre. Las entradas aún están a la venta en las taquillas del Auditorio o bien en la web y cajeros de Ibercaja.