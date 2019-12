Jorge Usón debuta como autor y director teatral con 'La tuerta'

Entre los meses de septiembre y noviembre el actor zaragozano Jorge Usón fue uno de los protagonistas de Madre coraje y sus hijos, de Bertolt Brech, en el Teatro María Guerrero de Madrid y durante este mes de diciembre lo ha sido de Firmado Lejárraga, obra de Vanessa Monfort dirigida por Miguel Ángel Lamata en el Valle Inclán de la capital española, ambas producciones del Centro Dramático Nacional. Además, con su compañía Nueve de Nueve Teatro sigue de gira nacional con la obra que en las fiestas del Pilar del 2018 estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza junto a Carmen Barrantes Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban) y prácticamente acaba de concluir la gira internacional del montaje La extinta poética. Por no hablar de los conciertos que ofrece con su grupo musical, Decarneyhueso, y sus continuas intervenciones en distintas series de televisión.

Pero Jorge Usón es un ser realmente inquieto y ahora prepara el que será su debut como autor y director teatral con un espectáculo que ha titulado La tuerta, un monólogo protagonizado por la actriz María Jáimez y que verá su estreno absoluto el próximo 13 de febrero en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

«Hacía tiempo que me rondaba la idea de pasar al otro lado, y tras Ferretería Esteban tenía claro que quería escribir, rematar un trabajo de creación junto a un equipo, pues si algo he aprendido es que el teatro es un trabajo en equipo», cuenta el actor zaragozano.

‘Esperpento poético’ / Y así, ya hace un año, empezó a ponerse manos a la obra para ir dando vida sobre el papel a La tuerta, un monólogo «en clave de esperpento poético, en el que dos filosofías, el amor y la rabia, se ponen a pelear por el trono de la eternidad», explica Usón,

La obra gira en torno a una doncella del barroco que sufre un accidente por amor que la deja tuerta de un ojo. Desahuciada y llena de rencor lanza una maldición que poseerá el alma de las muchachas que sufran en su cuerpo las heridas del amor por los siglos de los siglos.

«En realidad –señala Usón– no pretendo presentar nada nuevo, sino poner al público en ese dilema. Ante una situación así hay dos opciones válidas, elegir el perdón o la rabia, es un tema eterno o muy contemporáneo», mantiene, para abundar en que «la rabia refleja odios, pedirle a la vida una indemnización y eso es algo que explica los totalitarismos, por ejemplo».

Pero también está la otra opción, que nos lleva a «un exorcismo, a un canto a la vida y al amor», que es lo que pretende este montaje de la compañía Nueve de Nueve, que está lleno de humor y de terror a partes iguales, «como otras dos fuerzas que se ponen a pelear», dice Usón, quien añade que, además, el espectáculo «es un canto al teatro en sí mismo, como algo que puede vencer a las heridas del alma».

Actor que escribe / Después de varios meses de ensayos junto a María Jáimez, La tuerta ha ido creciendo a fuego lento «como un jersey hecho a medida, puntada a puntada», explica el intérprete, quien afronta el reto de poner en pie una obra teatral con ilusión y con cautela al mismo tiempo «pues tenía muchas ganas de escribir, pero yo no me considero un escritor, sino un actor que escribe. Quería crear algo que a mí me gustaría representar y eso me ha guiado, aunque no sé qué diferencia habrá con otros autores pues habría que preguntarles por qué escriben a los demás. En este caso es un actor que se ha puesto a escribir y ojalá eso traspase las mentes y la imaginación del espectador».

«Es mi ópera prima, y por lo tanto un desafío», apunta el actor aragonés, quien, eso sí, se siente plenamente seguro y arropado por el trabajo de la actriz que protagoniza el monólogo, María Jáimez. «Es una intérprete granadina que se encuentra en un momento estupendo y es el perfecto hilo conductor, el canal para expresar todo el misterio del teatro que, de verdad, lo tiene dentro», dice de la actriz con admiración

El resultado podrá verse del 13 al 16 de febrero en el Teatro del Mercado, «pues la compañía Nueve de Nueve es zaragozana y siempre que pueda estrenaré aquí; pues estrenar en tu ciudad con tu compañía y tu gente es como nacer otra vez», concluye Usón. H