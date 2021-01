José Luis Gil: «El telón te abre una puerta a la vida»

–Le toca ponerse en la piel de un rey apasionante...

–Este rey no es que fuera especialmente bueno ni especialmente malo ni que hubiera hecho grandes gestas, lo que hace interesante a este personaje es su condición y que por ella se ve abocado a esa lucha contra todo y contra todos que le está imponiendo la incoveniencia de su condición de homosexual.

–¿Qué subyace detrás?

–Una lucha de poderes y de poderes en la sombra que quieren manejar el reino, que es lo que hace la obra vigente a día de hoy. No es difícil de imaginar, en cualquier reinado o estamento gubernamental, las presiones que debe de haber a nivel económico e incluso de creencias. Y vemos que hemos avanzado demasiado poco, estamos más en el titular que en la realidad de la calle.

–¿Asusta esto?

–Hemos avanzado tecnológicamente, algo que nos conduce a otras esclavitudes pero en lo que se refiere a la parte humana, los efectos que el poder ejerce sobre las personas o la falta de poder o la presión del poder y todas esas cosas tienden a ser muy parecidas. Sí que se afrontan y se combaten de una manera distinta pero, al fin y al cabo, es lo mismo. Se trata de la esclavitud de un reinado o de alguien que no sabe gobernar o que simplemente no la sabe enfocar hacia quien es el destinatario, el pueblo, para el que supuestamente gobiernan y regentan.

–¿Entiende el público la propuesta?

–Es verdad que hay una peculiaridad en el texto porque hablamos en unos términos comprensibles pero que se ubican en su tiempo y en su espacio pero por lo demás es una obra muy reconocible. Además, nunca hay que minusvalorar al público. El público es muy inteligente, va abierto al teatro mentalmente para ver qué se les ofrece y lo reciben todo con una tranquilidad y facilidad pasmosas. A veces nos comemos el coco con ciertas cosas que luego no son reales.

–En estos tiempos inciertos que vivimos, ¿es más necesario que nunca este teatro que va a la esencia del ser humano?

–Estamos afrontando varios problemas y todo graves y complicados que nos crean esa incertidumbre de vivir algo que hace nada nos era imposible imaginar. Una de ellas es la repercusión a nivel de secuelas que pueden dejar. Y el teatro, como hay que vivirlo en directo, te obliga a salir de esa burbuja. El teatro te muestra emociones, divertimento, entretenimiento, es el contacto con la vida. Cuando se abre el telón, te abre una puerta a la vida.

–¿Cree que los gobernantes minusvaloran la cultura?

–La experiencia demuestra para los que ya tenemos una edad es que esto es un mal endémico. La cultura la convierten en titular, es algo que pinta muy bien y te da caché decir que la apoyas pero a la hora de la verdad los movimientos siempre son muy pocos. No es que tenga que ser beneficiada porque sea especialmente necesaria sino que mueve también muchos puestos de trabajo y mucho dinero. Y eso lo saben bien otros países donde se protege y se ayuda. Sí tengo esa sensación, pero desde hace mucho tiempo y ahora más.

–¿Hay mejor refugio que un teatro?

–El teatro es un sitio seguro al que se puede ir y la gente que va es muy disciplinada y sabe a lo que va. No va a tomar una copa y a quitarse la mascarilla, va a cumplir todos los protocolos porque lo que le interesa es disfrutar de lo que le ofrece esa propuesta teatral. Los contagios son inexistentes y, sin embargo, no se le da visibilidad a este hecho ni a que, por ejemplo, a pesar de la situación en la que estamos siguen abiertos los teatros. Nosotros ni siquiera buscamos ayudas, simplemente que no se nos maltrate.