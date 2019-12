De Juako y Diego Peña a Los tres cerditos de Arbolé

Juako Malavirgen y Diego Peña recuperan su espectáculo J&D Adokings una vez más en el Teatro de las Esquinas, a partir de las 20.30 horas y dentro de la programación navideña. Malavirgen y Peña, después de convertir a toda Zaragoza en Ovejas Negras, y ser los reyes de los pilares, han decidido que también quieren ser los reyes no magos de las Navidades, los Adokings. Un espectáculo completamente festivo navideño en el que a través de canciones, sketches y monólogos a dos voces, siempre cargados de su característico humor somarda, Juako y Diego buscan crear un ambiente diferente y divertido que les eleve al trono del buen rollo.

No será la única oferta teatral para hoy en este periodo estival ya que Arbolé pone en escena a las 12.00 y a las 18.00 horas Los tres cerditos en su teatro. La representación está elaborada con títeres de mesa e hilos y tiene forma de relato. La música es muy importante en este espectáculo con sus sencillas y pegadizas canciones. En la historia hay un cerdito: Tocinete, que es trabajador y que no hace caso a los placeres de la vida sin haber terminado su trabajo. Los otros dos cerditos: Cochinillo y Gorrinico, son vagos y perezosos y buscan sólo lo cómodo para poder vivir la vida sin complicaciones. Hay un lobo que es malvado y destructor. En la versión de Arbolé también hay otros personajes como el granjero titiritero, Papacerdo, un perro ladrador, y Manolito, un cerdo no humanizado; así como otros elementos de la granja.

Además, también hoy se inaugura el festival Delicias Navideñas en el centro cívico del barrio con la actuación de Producciones Kinser con su espectáculo Entre recuerdos y ternura, a partir de las 18.00 horas, destinado a un público infantil.

Kiny, Serrucho y Jano nos ofrecen un sinfín de sonrisas y emociones con malabares, canciones, música en directo y pantomima. Los abuelos encuentran consuelo en el olvido de lo inmediato, y se reconfortan en el recuerdo de su niñez. Se vuelven vulnerables como los niños, llevando a sus espaldas el paso de los años y la experiencia que el tiempo les regala. La reminiscencia (tendencia a recordar la vida pasada) puede considerarse útil e incluso necesaria para el equilibrio psicológico y afectivo. La memoria constituye el mayor tesoro de los mayores.