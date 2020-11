Juanjo Javierre: "'Armugán' tiene un punto sentimental para mí que es el que ha inspirado la música"

Juanjo Javierre fue premiado ayer en el Tallinn Black Night Festival, la cita con el cine más importante del Este de Europa y una de las incluidas en la categoría A como solo otros 14 festivales del mundo por su banda sonora en Armugán. El último acabador. Algo que obviamente le llena de alegría: "Estoy realmente contento, no es muy habitual que los festivales tengan un apartado a la mejor música y dentro de los 15 festivales de categoría A no abundan los que tengan un apartado musical por lo que es una sorpresa muy agradable. Por otro lado, hay motivos sentimentales que rodean a esta película que me afectan puesto que se rodó en el valle de la Solana, muy cerca del valle de donde viene mi familia paterna, y gran parte se ha rodado en aragonés que es la lengua de mis abuelos. Hay un punto sentimental que me llega muy al corazón y seguramente habrá inspirado gran parte de la música".

Además, Javierre ahonda en lo especial que tiene esta película para un aragonés como él: "Es una película producida por dos jóvenes talentos aragoneses, Leo Dolgan y Daniel Vergara, que son dos técnicos excelentes que se han puesto a producir su primera película. Ellos trabajan en Barcelona pero han querido hacer una película en su tierra y una historia tan peculiar. Hay mucho talento en Aragón, mucha belleza y formar parte de aventuras como esta es un auténtico placer".