Julia Carnicer: «En la danza de improvisación lo que importa es el proceso»

El talento aragonés es una constante a lo largo de los años, prueba de ello lo es Julia Carincer, bailarina, solista de la Ópera de Lyón y ganadora del segundo Gran Premio de Lausana (1997). Después de ser parte de algunas de las grandes compañías de ballet europeas, la zaragozana impartió este martes en el Centro de Danza una masterclass de ballet clásico y un taller de improvisación con estudiantes de danza del Conservatorio y de otras compañías de la ciudad.

Durante dos horas seguidas, Carnicer ejerció de profesora con una clase de ballet clásico y un taller de improvisación basado en el conocimiento del espacio, donde pudo trasmitir su idea de esta disciplina: «Tenemos una base, unos pasos, puntos del cuerpo, memoria corporal, con unas técnicas, herramientas y consignas de improvisación que se mezclan. Aquí no es importante el resultado, nos da igual. En la improvisación lo que nos importa es el proceso, porque lo hacemos siempre de manera consciente tomando decisiones», comentó.

Muy diferenciada de la coreografía, Carnicer apuntó que practicar la improvisación puede ser una buena herramienta para mejorar como artista: «Hay que diferenciar entre una coreografía y una improvisación. En la primera te están enseñando una escenografía. Pero es verdad que la improvisación te sirve para conocer tus propias capacidades. A mí lo que me ayuda es a trabajar de una manera consciente. Tu eres consciente y tomas decisiones de lo que quieres hacer. No has aprendido algo de repente y te mueves sin saber, te mueves porque ya lo conoces en la improvisación».

Una oportunidad para explorar más a fondo la danza «Ha estado muy bien, porque Julia tiene un estilo muy distinto a lo que solemos hacer durante la semana y el movimiento es muy diferente. Los ejercicios de centro, por ejemplo, que eran muy de moverse», describió Daniel Romance, uno de los participantes del taller. «Nos ayuda a controlar mejor el cuerpo para improvisar, porque para saber improvisar hay que tener una base y ser consciente de cuando mueves», añadió Sabina Migué, otra de las alumnas.

Esta cita se enmarcan dentro del programa Cartografía, impulsado por el Centro de Danza, que tiene como propósito recuperar a figuras de danza internacionales y aragonesas o que se hayan formado en el Conservatorio de Zaragoza, como es el caso de la solista de la Ópera de Lyón. Cuatro años de programa que les han permitido traer a otras figuras como Gonzalo García Portero, bailarín principal del New York City Ballet o María Jiménez, coordinadora artística del Scottish Ballet.

Carnicer participó el lunes en la gala de danza del Teatro Principal con la pieza Cuerpo real. «La idea fue cómo ponerme a mí misma en escena?», explicó la propia Carnicer. Además, hizo partícipe al público del proceso a través de la improvisación para «desmitificar la idea de que está por un lado el público, que está como testigo, y por el otro el escenario. Queríamos romper esa diferencia y crear una plataforma única».