Julia Dorado comparte en La Lonja su "aventura de pintar"

La artista zaragozana Julia Dorado expone hasta el 6 de enero del 2020 algunas de sus pinturas más actuales en la Lonja. Bajo el título de 'El vigor de la duda', la muestra reúne más de setenta de sus piezas más actuales, la mayoría realizadas con pintura acrílica sobre lienzo, e impregnadas de emociones, tintes abstractos y de una fuerza y una energía exultantes. Al acto de presentación de la exposición acudieron, junto con la artista, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, el comisario de la exposición, Ignacio Fortún, y la jefa del servicio de Cultura del Ayuntamiento, Romana Erice.

En palabras de Erice, «la obra de Julia Dorado exige al espectador un diálogo constante con el lienzo, no quedarse con la mera observación cromática sino establecer una relación más intensa. No cabe duda de que se trata de una pintura llena de fuerza y energía».

Destruir y crear/ Julia Dorado incidió en la misma idea de diálogo con las obras. La autora parte del principio de que la idea original nunca aparece como un elemento aislado definitivo, sino que se completa con ideas anteriores de las que se logra una evolución. En este sentido, explicó que los cuadros que ya no le transmitían ningún mensaje los reciclaba y convertía en nuevas obras: «A los cuadros les das oportunidades, haces rectificaciones. El cuadro tiene la oportunidad de decirme si la imagen que yo veo me comunica y transmite algo o no». Se trata de un diálogo constante entre el lienzo y ella, hasta que un día les permite vivir o los reutiliza y convierte en nuevas obras que sí le transmitan un mensaje.

inmersión emocional/ Dorado califica el hecho de pintar como «una aventura», un encuentro de caminos que le llevan uno a otro. Así, considera que más que los paisajes o los retratos tiene que ver con una retrospección emocional e intelectual. «Quiero pintar y me quiero meter en terrenos que no conozco o en los que habitualmente ni pinto. En ese encuentro busco caminos que me van a llevar de uno a otros. Es una inmersión intelectual y emocional, una interiorización de una fuerza que sale de dentro y no tiene que ver con paisajes, retratos y bodegones. Me sumerjo en mi lucha, en mis deseos y frustraciones y con eso busco un camino que no haya recorrido hasta ahora. Y a eso le llamo aventura», explicó la autora.

Julia Dorado recordó que le ilusionaba que la exposición hubiera sido la muestra de su 80 aniversario en el 2021, aunque esta finalmente ha sido adelantada. En el proceso creativo destruyó algunos cuadros que habían estado presentes en el Museo Pablo Serrano en su anterior exposición: «En 2016 atravesé una fase de cataratas, y como mi graduación era muy alta estuve cerca de cuatro o cinco meses sin poder pintar. Una vez superados estos problemas volví a revisar la obra de mi exposición anterior, y entonces uno de los placeres que yo tuve fue cargarme algunos cuadros. Para mí, esto forma parte del proceso creativo de pintar, no voy a dar claves pero dos o tres fragmentos de cuadros presentes en el Pablo Serrano se han conservado a modo de símbolo». Y el resultado fue una obra de tintes abstractos, compleja en algunas ocasiones y sencilla en otras, marcada por elementos que de manera sutil permiten al espectador la evocación de elementos cotidianos como barcos, paisajes o pasillos. «Necesito la propia acción de comenzar un trabajo y ponerme un reto y saber que puedo llegar todavía más lejos», reconoció la artista.

La exposición estará abierta al público de martes a sábado desde las 10.00 hasta las 14.00 horas y desde las 17.00 hasta las 21.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.30 horas. Incluye un audiovisual donde Julia Dorado muestra su taller y su forma de trabajar, y dos visitas comentadas por Eva Puyó y Carlota Santabárbara en compañía de la autora, que tendrán lugar 14 de noviembre y el 12 de diciembre. H