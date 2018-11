Juventud en el firmamento gastronómico

Insultantemente jóvenes, Diego Millán y Ramcés González, nacidos ambos en 1991, han logrado su primera estrella Michelin para su restaurante Cancook, que apenas ha cumplido dos años desde su traslado a la Romareda y cinco desde que se lanzaron a la aventura de regentar un restaurante.

Diego en la sala y Ramcés en la cocina coinciden en valorar positivamente la llegada de este reconocimiento, que no buscaban explícitamente. «Nos invitaron a la gala de Lisboa, lo que no significa que tuvieras segura la estrella, pero tampoco era imposible», cuentan. Allí estuvieron la noche del miércoles y ayer mismo, sin que los teléfonos hubieran dejado de sonar, y sin apenas dormir, retomaron el servicio de la noche.

Por apenas seis meses Ramcés no ha arrebatado a Jordi Cruz el título de cocinero más joven con estrella, ya que el catalán también recibió la suya con 26 años en 2004. Formado en la escuela de Miralbueno, explica que seguirá trabajando en la misma línea gastronómica. «Ayer, un cocinero veterano nos decía que obviamente nos la han dado gracias a nuestro último año de trabajo, no por el siguiente, por lo que no tiene sentido cambiar nada, simplemente mejorar lo que ya hacemos».

Es decir, ofreciendo dos menús degustación, de 9 y 13 pases, que se sirven a 45 y 67 euros, muy por debajo del precio habitual de este tipo de restaurantes. Menús en los que una exquisita presentación esconde un largo trabajo intelectual, buscando contrastes y elementos que resalten el gusto del producto protagonista, de cercanía en la medida de lo posible. Pues aunque estemos ante una cocina de corte creativo, la tradición, los sabores de siempre, se encuentran fácilmente en sus propuestas.

El galardón se concede al restaurante en su totalidad, no solamente por su cocina. De la sala se encarga Diego –aunque estudió cocina, en San Lorenzo, en Huesca–, que ha apostado por la elegancia en el servicio –los manteles, por ejemplo, se planchan antes de la comida, ya sobre la mesa– y la diferenciación a la hora de ofrecer las bebidas. Vino, sidra, cervezas, se suceden en su carta, por más que ofrecen siempre la posibilidad de maridar cualquiera de los dos menús.

Trabajo y reconocimiento / Sostienen que recibir la estrella supone «trabajo, mucho trabajo, que además trae alegría» y admiten que lograrán más «visibilidad, especialmente entre los turistas extranjeros, que son los que han permitido resistir la crisis a los restaurantes de alto nivel». Se alegran asimismo por la ciudad, por sus clientes habituales, y «por el reconocimiento personal y al equipo».

Dicen que este galardón supone incrementar la facturación en un 30 % el primer año, pero no se les ve afectados. Curtidos tras cinco años de empresarios y de salir de muchas deudas, explican que «si fuera por la mera rentabilidad, habríamos cerrado hace ya tiempo». Y explican que la idea del restaurante surgió «porque en Zaragoza no había ningún establecimiento como el que soñábamos, así que lo tuvimos que montar nosotros».

Y aquí siguen, con las reservas disparadas –su página web se colapsó ayer– para la decena de mesas que disponen. Circulares, amplias y bien separadas, pues buscan ante todo el confort y el placer de sus clientes, conforman un espacio luminoso y sosegado, que explota su ubicación en una zona tranquila, alejada de la vorágine del centro.

Si logra encontrar mesa estos días, se encontrará con propuestas como Crema de pochas, mar y trufa, Tartar de chuleta de cebo a la brasa, Carrillera de vaca glaseada, queso y apionabo o Chocolate, caramelo y leche.

Las novedades, que las habrá, después de navidades.