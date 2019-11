Kase.O: 'Dentro de El círculo es la última capa que le quito a mi ser

-¿Este documental es una manera de cerrar El círculo?

-Así es, la experiencia se completa con este documental. El disco es muy profundo, la gente que lo ha escuchado se ha metido dentro y el ver cómo se hizo para los seguidores va a ser divertido y reconfortante y van a sentirme más cercano todavía. Si ya el disco es bastante íntimo aquí ya es la última capa que le quito a mi ser y está hecho para ellos. Fue un disco que me costó mucho hacerlo y no me quería despedir todavía porque tenía la sensación de que era un trabajo al que aún se le podía sacar jugo y, por eso, este complemento que es el documental.

-Definitivamente, le ha quitado la capa de superhéroe a Kase.O y aparece un Javier Ibarra más humanizado que nunca…

-En este documental ya no hay miedo. No me gusto en la tele y no me gusta cómo hablo. No tengo mucho amor por mí mismo pero me da morbo enseñarlo. No tengo nada que esconder, ya lo demostré en el disco y ahora con las imágenes, enseño mis intimidades, mi manera de trabajar… Si ya la gente me saluda cómo si me conociera ahora voy a ser de la familia. Ya me quité muchas cáscaras con El círculo y ya no me importa enseñarme. Entiendo que soy un producto para la gente y más humanizado e íntimo que aquí no me van a encontrar.

-Realmente no es muy dado Kase.O a mostrar su vida en redes sociales.

-No me prodigo mucho y aquí hay mucha mandanga. Sale Muna, mi pareja, hablando de cómo percibió ella las canciones. Es un momento muy bonito del documental porque la persona en la que están inspiradas le dice al público cómo las recibió, yo eso nunca lo he visto en un documental, que la musa hable de si le ha gustado el resultado de la canción. Es un regalo para el fan, yo no lo necesitaba pero se lo merece la gente porque me tiene mucho cariño.

-La gestación de El círculo ya ha dicho en muchas ocasiones que fue un proceso muy duro pero, ¿ha merecido la pena?

-Estoy agradecido con el resultado, la depresión que pasé, el esfuerzo, las horas de estudio, de escritura… ha merecido la pena el resultado. Hubiera sido una pena que todo eso hubiera caído en saco roto o que no le hubiera gustado a la gente, eso hubiera sido un drama. La vida tiene estas cosas, las cosas guapas no se consiguen fácilmente, las valoras más cuando has tenido que trabajarlas mucho o has sufrido en el proceso. Claro que ha merecido la pena, también para aprender de los errores, de cómo plantear un disco y cómo gestionar las emociones. No me gustaría volver a pasar por ciertos procesos que pasé en la creación de El círculo. Entiendo que sí hay que sufrir en la creación por un mínimo de exigencia y de perfeccionismo, pero tanto no. Era mi primer disco, tenía mucho miedo a la crítica y a la gente. Eso ahora ya no tengo derecho a permitírmelo porque sé que la gente me apoya y está conmigo. Sería masoquista si cada obra la abordara acojonado.

-¿Siente que después de El círculo eres otra persona y otro artista?

-Posiblemente, sí. Me he posicionado en el panorama estatal, ya no solo como rapero sino como artista que respetan otros artistas. Siento que hay respeto por el rap y por mi obra de parte de los medios, artistas, actores, directores… es un premio añadido. Que artistas como Coque Malla te llamen para colaborar o Ara Malikian significa que he superado las barreras del rap. Soy un artista más grande, sin prepotencia pero hay que saber valorarse uno mismo, no darse tanta caña y saber que estás haciendo las cosas bien. Soy muy distinto al que era antes.

-¿Pensabas que podía pasar todo esto que ha provocado El círculo? Y no solo hablo de llenar grandes recintos antes vetados para el rap.

-Pensarlo no, desearlo sí. En el fondo de mi ser lo deseaba desde que empecé a grabar maquetas, que pudiera escuchar mi rap un mayor número de gente y que cuanto más variado en gustos fuera ese público, mejor. He luchado toda mi carrera por hacerlo estéticamente bien, poético, sacar buenas frases y aportar algo al panorama. Le ha costado a la sociedad abrirse al rap pero ahora es un buen momento y se han superado barreras. Internet acerca mucho la música a la gente, se ha democratizado todo y el que más escucha la gente ya tiene que ser el que más promo tenga.

-Ha ganado a mucho público sin que le hayan dejado los de siempre, ¿cómo se hace esto?

-Es un milagro. Logras conservar a los viejos seguidores y ellos mismos ya lo recomiendan a su círculo aunque no sean raperos. Es verdad que igual las maquetas u otros raps no eran tan recomendables pero en este disco hay ciertas canciones que la pueden escuchar personas abiertas de mente. Yo vivo del boca a boca y así tiene que ser, es lo más bonito para un artista. Yo no estaría tranquilo sintiendo que la gente me escucha gracias a la promoción masiva y porque esté sonando ocho veces al día en la radio.

-En el documental sale la creación de Mazas y catapultas y unas caras inenarrables cuando se la enseñas a tu círculo cercano.

-En un proceso de sufrimiento que haya algo que te divierta creativamente no te da mucho miedo, estaba dispuesto a enfrentarme al que viniera a decirme que eso no valía. Sin riesgo no hay diversión. Muna se me rió en la cara. Gonzalo (Lasheras), el productor, flipaba porque por un lado me veía tan acojonado con lo que fuera a decir la gente y a la vez le iba con esas sorpresas. No entendía nada. Pero miedo no tenía ¿eh? Me traumatiza más hacer rap para puristas.

-¿Y ahora qué, qué será lo próximo?

-Ahora tengo más libertad que con la que me enfrenté a la creación de El círculo. Y tengo claro que lo que sea no quiero hacerlo solo, me gustaría que fuera un proyecto compartido y, a partir de ahí, buscar el grupo de personas idóneas para llevarlo a cabo. Puede ser desde rap metal a reggae, retomar la banda de jazz, hacer un disco con otros raperos… Siento la necesidad de compartir la música mientras la hago, no quiero tanta responsabilidad y es que no tengo tantas cosas que decir, realmente me he vaciado con El círculo. No tengo ganas de llevar el peso del proyecto ni la energía.