Un Kase.O muy generoso

A estas alturas ya no es develar un secreto que lo que ha conseguido Kase.O con su disco El círculo es histórico para el rap. Y lo es porque ha conseguido traspasar las fronteras de un público hasta ahora muy endogámico en el género y, sobre todo, porque ha logrado también conectar con muchos artistas de gran variedad musical. Ese eclecticismo que él ya impuso en ese trabajo que le ha llevado, no hay que olvidarlo, a llenar pabellones, territorios casi vedados para el rap hace muy pocos años, es el que le ha permitido ser un artista muy respetado en la escena musical española.

No es que lo diga yo. Solo hay que observar este periodo de confinamiento en el que el MC zaragozano, además de regalarles una serie de chats diferentes en directo a sus seguidores, ha visto como ha colaborado con tres proyectos muy diferentes entre sí y comandados por Vetusta Morla (banda patria indie por excelencia actualmente), la Orquesta de Cámara de Siero y por el productor y disc jockey Andrés Campo. Y, por supuesto, de esas tres colaboraciones han salido tres resultados muy diferentes.

El primero en ver la luz fue el remix que ha hecho Andrés Campo de la canción Mitad y mitad que Kase.O grabó en su disco con Najwa Nimri. El resultado es una pieza de siete minutos de duración en los que la sensualidad que rodea a la pieza se viste con sonidos contundentes sin que la canción, todo hay que decirlo, pierda su esencia. Un trabajo delicado que el propio Javier Ibarra ha avalado compartiéndolo en sus redes y mostrando que los últimos años le han abierto la mente a experimentar con otros estilos musicales.

Pocos días después, y casi por sorpresa por el secretismo con el que se había llevado el proyecto, la Orquesta de Cámara de Siero (Asturias) anunciaba que iba a ver la luz un videoclip de una versión que habían realizado sus músicos del rapero zaragozano. Quizá de uno de sus temas más icónicos por lo que supone y el buen rollo de su letra, Renacimiento. Nuevamente el resultado es sorprendente sobre todo cuando suenan los instrumentos de viento, pero no deja de ser una prueba (es el propio Kase.O el que pone la voz a la canción) de que las canciones de Ibarra han dado un paso más ya que permiten precisamente ser revisitadas de una manera nada forzadas por otros artistas, en este caso, de música clásica.

Y la última colaboración de Kase.O que ha llegado a las redes sociales es su participación en la canción de Vetusta Morla, Los abrazos prohibidos. En esta ocasión, su participación es pequeña ya que son muchos los artistas españoles que prestan su voz y se limita a cantar una estrofa del tema. Pero más allá de lo que intervenga o no en la canción, el hecho de que la banda madrileña Vetusta Morla haya decidido contar con Javier Ibarra para que forme parte de este tema, es otra demostración de que el rap de Kase.O sigue traspasando fronteras y ya figura en un lugar destacado de la música española. Tanto que, a día de hoy, conociendo al artista aragonés sería difícil adivinar cuál va a ser su siguiente paso para ese próximo disco que muchos seguidores ya esperan aunque para el que todavía habrá que esperar ya que no está pergeñado todavía.

Cambio de planes por el coronavirus

La pandemia de coronavirus ha obligado al MC zaragozano a variar sus planes para este año como le ha pasado a la mayoría de los artistas. Kase.O había decidido darle una prórroga de un año a la gira de su exitoso El círculo y, para eso, había anunciado que este año actuaría exclusivamente en festivales... pero, de momento, no ha podido celebrarse ninguno y no parece que vaya a cambiar la cuestión en unos meses. La fecha elegida para actuar en Zaragoza era dentro del Vive Latino, el festival que debería celebrarse en septiembre en el recinto de la Expo de la capital aragonesa pero que, a día de hoy, está en el aire aunque, de momento, no se ha anunciado su cancelación.