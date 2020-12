Kase.O lanzará un nuevo trabajo, que desvelará por fases, a final del 2021

Hace unos meses, Javier Ibarra tuvo lo que él llama una revelación, «me indicó que no hiciera nada, que para qué me iba a meter a hacer otro disco». Algo influenciado probablemente por el doloroso proceso que vivió hasta que logró concebir El círculo, un disco que ya ha pasado a la historia del rap pero que estuvo a punto de venirse abajo durante muchos momentos de un proceso que comenzó en Colombia y que incluso supuso un bajón de ánimo para el propio MC. Sin embargo, cuando Kase.O le contó lo que había decidido hacer a su pareja, Muna, todo cambió. «Me dijo que de ninguna manera me quería ver otra vez en el sofá sin hacer nada, viendo pasar la vida y me desveló el camino. Me dijo,' lo que vas a hacer es irte a Madrid con Hugo y Hartosopash a meterte en el estudio con dos amigos y a pasarlo bien'». Así lo reveló el MC zaragozano en un directo en Instagram (lo había adelantado un día antes el programa Abbalancha de Aragón TV a través también de sus redes sociales) con sus seguidores.

Y eso es lo que hizo hace ya unos meses. Se fue a Madrid «a pasarlo bien» con Hartosopash y Escandaloso Expósito (miembro de Jazz Magnetism) y, de ahí, surgieron dos canciones, «dos divertimentos, he disfrutado muchísimo». Fue entonces el momento de decidir qué hacer con los temas, «si guardarlos para un futuro disco o qué hacer con ellos», razonó Kase.O. Al final, el rapero zaragozano decidió que las iba a publicar como pequeñas píldoras y eso iba a hacer con el resto de temas que iba a ir haciendo para un futuro disco que, si todo sale según lo esperado, se publicará a finales del 2021 y contendrá todos los temas que vayan a ir saliendo, según el plan inicial, cada tres meses.

Cada uno de los lanzamientos irá acompañado por sus correspondientes videoclips y con una única premisa, según el propio Javier Ibarra, «no cerrarse a nada». De todos es sabido que a Kase.O le gusta jugar fuerte con sus bromas a través de las redes sociales (un día antes de que se publicara El círculo aseguró que finalmente no iba a ver la luz) así que el domingo mismo, antes del directo en Instagram y en su propia línea, anunciaba que su próximo proyecto iba a ser un disco de trap. Algo que él mismo desmintió por la noche pero tampoco cerró la puerta al estilo, «igual saco un tema, ¿quién sabe?», lanzó al aire de sus seguidores.

Con respecto a los dos nuevos temas que verán la luz el próximo jueves, día de Nochevieja, el MC apuntó algunos detalles: «Uno, que se llamará El gordo la pisa bien (en un símil futbolístico, una de las grandes pasiones del artista), es un rap de competición, de los que ya nadie hace mientras que el otro tema, Tyrannosaurus Rex, es un rap sanador digamos, muy al estilo de Renacimiento».

Ambas piezas llegarán con sus correspondientes videoclips que está previsto que inunden las redes sociales a partir del último día del año: «Los saco ese día para que os paséis la noche escuchándolos», aseguró medio bromeando el rapero, que incidió en el hecho de que estos divertimentos son la fórmula «para no tener la presión que tuve con El círculo. Ese disco ya está ahí y creo que perdurará por mucho tiempo. Los divertimentos son otra cosa, es una manera de disfrutar. Han hecho magia Hartosopash y Escandaloso Expósito con estos trabajos».

Aunque ahora solo vean la luz dos de los temas, Kase.O tiene ya grabados otras colaboraciones, incluida una con El bola, rapero zaragozano, que probablemente esté incluida en el próximo lanzamiento previsto para dentro de tres meses: «Mi idea es ir haciendo colaboraciones con diferente gente para ir haciendo cosas muy guapas».

Así las cosas, se puede decir que Kase.O está de vuelta y se trata de un regreso muy esperado. Como prueba, el hecho de que para su directo del domingo por la noche en Instagram se llegaran a juntar casi 5.000 personas para escuchar lo que iba a anunciar. Ahora solo queda comprobar el nivel sus nuevas canciones con las que Javier Ibarra ha optado por quitarse una posible presión que empezaba a flotar ya en el ambiente de cuándo iba a surgir el segundo trabajo en solitario del artista de La Jota.